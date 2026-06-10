График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июня, 16:16

Транспорт

"Москвич" может начать выпуск гибридных автомобилей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Автомобильный завод "Москвич" может начать выпуск гибридных машин, рассказала в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) его гендиректор Елена Фролова.

Предполагается, что такой автомобиль могут запустить в производство уже в 2027 году. При этом подробности новинки пока неизвестны. По словам Фроловой, в целом "Москвич" ориентирован на "масс-премиум", вместе с ним в одном сегменте представлены марки Haval и Geely.

"Конечно, гибрид будет чуть дороже, чем обычный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Бесспорно, батарея стоит денег. Однако все равно эта стоимость не запредельная. У гибридов батарея гораздо меньшего размера, поэтому в конечном итоге там определенный баланс в стоимости все равно находится", – цитирует ее "Коммерсант".

В настоящий момент самым дешевым гибридом на российском рынке является Evolute i-Space, цена которого составляет около 3,5 миллиона рублей. В это же время "Москвич" не претендует на данный сегмент, указала Фролова. Однако, например, цены на электромобиль "Москвич 3е" начинаются от 4,16 миллиона рублей.

При этом гендиректор "Москвича" отметила рост интереса россиян к сегменту гибридов. Дело в том, что они известны долговечностью и низкими затратами на содержание. Но у россиян будет больше шансов купить такие автомобили, если Центробанк снизит ключевую ставку, сказала Фролова.

Журналисты со ссылкой на свои источники напомнили, что модельный ряд бренда в основном представлен аналогами машин JAC, но в линейке есть и результаты сотрудничества завода с китайской SAIC, хотя официально в компаниях партнерство не подтверждают.

В это же время между "Москвичом" и JAC якобы непростые отношения, что может косвенно подтверждаться отказом от кроссовера "Москвич 5", на базе которого могли выпускать гибрид. В это же время у SAIC есть несколько гибридов.

Ранее во время ПМЭФ было запущено производство автомобилей нового бренда Senat. Они будут выпускаться на заводе в Шушарах в Санкт-Петербурге, где ранее с конвейера выходили модели японского концерна Toyota. Инициаторы нового проекта вложили в реиндустриализацию порядка 3 миллиардов рублей.

Водителей в РФ могут освободить от оплаты парковки в случае технических сбоев

Читайте также


Сюжет: ПМЭФ-2026
бизнестранспортавто

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

Зачем меняются правила авторизации на российских сайтах?

Поскольку почта имеет персональные данные, они могут утечь куда-либо за рубеж

Читать
закрыть

Как бороться со спросом на препарат от болезни Паркинсона среди детей?

Эксперты уверены: нужно ужесточить рецептурный отпуск

Читать
закрыть

В каких парках Москвы можно заключить брак летом 2026 года?

Одной из площадок стал отреставрированный восточный флигель усадьбы Воронцово

В музее-заповеднике "Коломенское" до 2026 года планируют пожениться порядка 1 000 пар

Читать
закрыть

Зачем в еду стали добавлять личинки мух?

В итоговом продукте содержится до 60% белка

Читать
закрыть

Чем может обернуться частое употребление мороженого?

Лакомство может вызвать тяжесть в желудке и метеоризм

Ежедневное употребление мороженого увеличит нагрузку на пищеварение и поджелудочную железу

Читать
закрыть

Почему риск воспаления сухожилия увеличивается на отдыхе?

Причиной недуга становятся чрезмерные нагрузки из-за слишком долгих прогулок на отдыхе

Человек в течение года не занимается спортом, ведет малоактивный образ жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика