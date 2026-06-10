"Москвич" может начать выпуск гибридных автомобилей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Автомобильный завод "Москвич" может начать выпуск гибридных машин, рассказала в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) его гендиректор Елена Фролова.

Предполагается, что такой автомобиль могут запустить в производство уже в 2027 году. При этом подробности новинки пока неизвестны. По словам Фроловой, в целом "Москвич" ориентирован на "масс-премиум", вместе с ним в одном сегменте представлены марки Haval и Geely.

"Конечно, гибрид будет чуть дороже, чем обычный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Бесспорно, батарея стоит денег. Однако все равно эта стоимость не запредельная. У гибридов батарея гораздо меньшего размера, поэтому в конечном итоге там определенный баланс в стоимости все равно находится", – цитирует ее "Коммерсант".

В настоящий момент самым дешевым гибридом на российском рынке является Evolute i-Space, цена которого составляет около 3,5 миллиона рублей. В это же время "Москвич" не претендует на данный сегмент, указала Фролова. Однако, например, цены на электромобиль "Москвич 3е" начинаются от 4,16 миллиона рублей.

При этом гендиректор "Москвича" отметила рост интереса россиян к сегменту гибридов. Дело в том, что они известны долговечностью и низкими затратами на содержание. Но у россиян будет больше шансов купить такие автомобили, если Центробанк снизит ключевую ставку, сказала Фролова.

Журналисты со ссылкой на свои источники напомнили, что модельный ряд бренда в основном представлен аналогами машин JAC, но в линейке есть и результаты сотрудничества завода с китайской SAIC, хотя официально в компаниях партнерство не подтверждают.

В это же время между "Москвичом" и JAC якобы непростые отношения, что может косвенно подтверждаться отказом от кроссовера "Москвич 5", на базе которого могли выпускать гибрид. В это же время у SAIC есть несколько гибридов.

Ранее во время ПМЭФ было запущено производство автомобилей нового бренда Senat. Они будут выпускаться на заводе в Шушарах в Санкт-Петербурге, где ранее с конвейера выходили модели японского концерна Toyota. Инициаторы нового проекта вложили в реиндустриализацию порядка 3 миллиардов рублей.

