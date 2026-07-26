Число эвакуированных из-за пожаров во Франции достигло 220 тыс человек

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Число людей, эвакуированных на юго-западе Франции из-за лесных пожаров, достигло 220 тысяч. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на заявление префектуры департамента Жиронда.

Эвакуация была проведена минувшей ночью из нескольких населенных пунктов на юго-востоке Аркашонского залива, а также вблизи коммун Маршприм, Ле Барп, Бигано, Мио и Сеста. Таким образом общее число эвакуированных в Жиронде составило 220 тысяч человек.

По данным телеканала, масштабный пожар охватил район вокруг Аркашонского залива. Огонь затронул 42 тысячи гектаров территории департамента.

Кроме того, более 121 тысячи человек были эвакуированы или вынуждены оставаться в своих домах из-за крупных лесных пожаров в Испании.

По данным газеты El Pais, подавляющее большинство пострадавших – жители населенных пунктов в автономном сообществе Мадрид и в провинции Авила. Площадь пожаров в Мадриде и Авиле превысила 45 тысяч гектаров. Возгорания пока не удалось локализовать.

Во Франции с начала лета установилась экстремальная жара. В ряде департаментов объявлен наивысший уровень погодной опасности.

По данным западных СМИ, площадь лесных пожаров в стране достигла 42 тысяч гектаров, что стало историческим максимумом за два десятилетия. Статистика текущего года превысила показатели 2022 года.

В свою очередь, в Чехии был обновлен температурный рекорд – столбики термометров там показали 40,6 градуса. По данным Всемирной организации здравоохранения, жилые дома, рабочие места и школы в Европе не были рассчитаны на такие температуры.