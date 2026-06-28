Более 1,3 тыс человек скончались в Европе за неделю из-за жары

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Более 1,3 тысячи человек умерли в Европе за последнюю неделю из-за сильной жары. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в соцсети Х.

"Тепловой стресс часто называют "тихим убийцей", а жилые дома, рабочие места и школы в Европе не были рассчитаны на такие температуры", – отметил он.

По словам главы ВОЗ, Европа является континентом, куда потепление приходит быстрее всего, темпы роста температуры вдвое превышают среднемировые показатели.

Он уточнил, что в настоящее время 150 миллионов человек страдают от экстремальной жары. Гебрейесус призвал страны Европы формировать планы действий по защите здоровья в условиях такой погоды.

В середине июня в Европе установилась аномально жаркая погода. В некоторых странах столбики термометров достигают 40 градусов. Например, в Чехии воздух прогрелся до рекордных 40,6 градуса. В стране подобной жары не было за всю историю почти 300-летнего наблюдения за погодой.

Аномальная жара накрыла и Францию. Из-за этого администрация Эйфелевой башни сократила время посещения объекта. Кроме того, по аналогичной причине было сокращено время работы музея Лувр.

