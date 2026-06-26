Кот Ларри отпустил сотрудников Даунинг-стрит домой пораньше из-за рекордной жары

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Кот Ларри с Даунинг-стрит отпустил сотрудников канцелярии премьер-министра домой пораньше из-за рекордной жары. Соответствующая публикация появилась в соцсети X.

Температура воздуха на юге Англии в пятницу, 26 июня, поднялась до 36,9 градуса, побив июньский рекорд в четвертый раз за три дня.

"Учитывая температуру, я бы сказал, что вам можно пораньше закончить работу и начать выходные. Если босс будет возражать, скажите ему, что Ларри разрешил", – говорится в публикации.

Метеорологическое бюро объявило красный уровень погодной опасности в Англии и Уэльсе из-за аномальной жары 22 июня. А 24 и 25 июня температура воздуха в разных регионах южной Англии побила предыдущий рекорд 1976 года, достигнув 35,8, 36,1 и 36,4 градуса. При этом ожидалось, что в эти дни столбики термометров могут подняться до 39 градусов, но позже прогноз скорректировали в более умеренную сторону.

Ранее кот Ларри поймал и съел мышь перед входом в резиденцию премьер-министра Великобритании. Он вышел на охоту во время проходившей в соседнем здании пресс-конференции экс-премьера Кира Стармера. В СМИ пошутили, что для мыши это был "довольно печальный конец".