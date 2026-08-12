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12 августа, 11:27

Общество

В Соцфонде заявили об автоматическом пересчете пенсии при увольнении

Фото: depositphotos/Koldunov

Социальный фонд России в беззаявительном режиме увеличит страховую пенсию по старости и инвалидности при увольнении. Об этом сообщили в канале ведомства в MAX.

Перерасчет пройдет в автоматическом режиме, если в распоряжении фонда будут нужные данные. При увольнении пенсию пересчитают с учетом тех индексаций, которые проходили в период работы.

Также фиксированную выплату к страховой пенсии увеличат на 50% тем гражданам, которые имеют не менее 15 лет стажа в районах Крайнего Севера. На 30% ожидается увеличение пенсии лиц, чей стаж составляет не менее 20 лет в местностях, приравненных к Крайнему Северу. При этом сам страховой стаж должен составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

При достижении 80 лет или получении инвалидности первой группы фиксированную выплату установят в двойном размере, а также назначат надбавку на уход.

Проверить размер своей пенсии можно на портале "Госуслуги", в клиентской службе Соцфонда или МФЦ.

Ранее стало известно, что сразу несколько категорий граждан России получат две пенсионные выплаты в сентябре 2026 года. Речь идет о военнослужащих и сотрудниках силовых ведомств, которые после выхода на пенсию продолжили работать в гражданских организациях, космонавтах, работниках летно-испытательного состава и граждан, ставших инвалидами вследствие военной травмы.

Максимальная страховая пенсия по старости в РФ при благоприятном стечении обстоятельств может достигать примерно 130 тысяч рублей в месяц, указывали ранее эксперты. Для этого необходимо накопить 300 пенсионных баллов и отложить выход на пенсию на 10 лет.

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