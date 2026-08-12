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12 августа, 15:53

Происшествия

Житель Татарстана поджег дом с пожилыми родителями

Фото: MAX/"Следком Татарстан"

51-летний житель Татарстана, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег частный дом, в котором находились его родители и другие родственники. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на СУ СК по республике.

Пожар произошел ночью 12 августа в поселке Новые Чечкабы. По версии следствия, мужчина облил комнаты легковоспламеняющейся жидкостью и поджег их. В результате погибли его родители – 80-летний отец и 77-летняя мать. Сам мужчина, его жена и 16-летний внук получили ожоги и были госпитализированы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее в Волгодонске бытовая ссора экс-супругов закончилась пожаром в многоэтажном доме. Мужчина после конфликта с бывшей женой снял заглушку с газовой трубы и поджег газ, после чего загорелась кухонная мебель. Пожарные эвакуировали 7 человек и потушили возгорание на площади 5 квадратных метров, в ликвидации участвовали 13 сотрудников и 4 машины.

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