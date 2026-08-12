В Якутске приостановили работу киоска с шаурмой после отравления 10 человек

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Работу киоска в Якутске, готовые блюда из которого могли стать причиной отравления 10 человек, временно приостановили. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, среди заболевших шестеро детей, их госпитализировали в детскую инфекционную клиническую больницу. Двое взрослых находятся в инфекционном отделении Якутской городской клинической больницы, еще двое проходят лечение амбулаторно.

"Заболевшие связывают заболевание с употреблением готовых блюд, шаурмы, в киоске", – говорится в сообщении.

Специалисты начали санитарно-эпидемиологическое расследование и внеплановую выездную проверку. Они взяли пробы сырья, пищевых продуктов и готовых блюд, сделали смывы с объектов внешней среды, а также отобрали биоматериал у сотрудников киоска.

Ранее в Италии скончался 13-летний Маттиа Маэстри, который провел около девяти лет в коме после отравления сыром из сырого молока в 2017 году. Тогда у него обнаружили бактерии Escherichia coli, развился гемолитико-уремический синдром с тяжелым поражением мозга, потерей зрения, параличом и эпилептическими приступами. Отец мальчика сообщил о его смерти и поблагодарил всех за поддержку.