12 августа, 15:42Происшествия
В Якутске приостановили работу киоска с шаурмой после отравления 10 человек
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Работу киоска в Якутске, готовые блюда из которого могли стать причиной отравления 10 человек, временно приостановили. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
По данным ведомства, среди заболевших шестеро детей, их госпитализировали в детскую инфекционную клиническую больницу. Двое взрослых находятся в инфекционном отделении Якутской городской клинической больницы, еще двое проходят лечение амбулаторно.
"Заболевшие связывают заболевание с употреблением готовых блюд, шаурмы, в киоске", – говорится в сообщении.
Специалисты начали санитарно-эпидемиологическое расследование и внеплановую выездную проверку. Они взяли пробы сырья, пищевых продуктов и готовых блюд, сделали смывы с объектов внешней среды, а также отобрали биоматериал у сотрудников киоска.
Ранее в Италии скончался 13-летний Маттиа Маэстри, который провел около девяти лет в коме после отравления сыром из сырого молока в 2017 году. Тогда у него обнаружили бактерии Escherichia coli, развился гемолитико-уремический синдром с тяжелым поражением мозга, потерей зрения, параличом и эпилептическими приступами. Отец мальчика сообщил о его смерти и поблагодарил всех за поддержку.