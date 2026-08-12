Медведев заявил, что многие россияне ставят диагноз через ИИ, а не у врача

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на встрече с экспертным советом по созданию народной программы заявил, что многие россияне сейчас предпочитают задавать вопросы о своем здоровье искусственному интеллекту, а не медицинским специалистам.

В ходе мероприятия президент компании "Ростелеком" Михаил Осеевский также рассказал об инициативах партии по защите цифровых данных. Он отметил, что граждане все чаще делятся с нейросетями личной информацией, в том числе рассказывают о симптомах и спрашивают о возможных диагнозах.

"Сейчас многие этот вопрос не врачам задают и не коллегам, а как раз искусственному интеллекту", – подчеркнул Медведев.

Ранее председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин сообщил, что российские врачи смогут использовать искусственный интеллект при проведении ЭКГ и колоноскопии. По его словам, внедрение систем поддержки принятия врачебных решений на основе ИИ существенно повышает точность диагностики.

До этого момента подобные технологии применялись только при маммографии, рентгенографии, флюорографии и компьютерной томографии органов грудной клетки. Теперь их перечень расширен. Баланин подчеркнул, что использование искусственного интеллекта ускорит постановку диагноза и снизит вероятность врачебных ошибок.

