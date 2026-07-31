ИИ-сервис подготовил для московских врачей 30 млн сводок о здоровье пациентов

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Цифровой помощник на базе искусственного интеллекта (ИИ), работающий в столичных поликлиниках уже больше года, сформировал 30 миллионов кратких выжимок из электронных медкарт пациентов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сервис анализирует историю обращений, результаты исследований, назначения и вызовы скорой помощи, а затем выдает врачу сжатую сводку еще до начала приема. Это позволяет специалисту заранее ознакомиться с ключевыми данными и уделить больше времени непосредственному общению с пациентом, чтобы точнее определить тактику обследования и лечения.

Перед записью к врачу пациент, указавший причину "Плохое самочувствие или боль", проходит онлайн-опрос, уточняющий симптомы. Этот этап в системе называют "нулевым приемом". За год работы сервис ежедневно готовит в среднем около 100 тысяч таких выжимок.

"Цифровизация, огромный массив данных и развитие ИИ-сервисов в столице позволили нам переосмыслить концепцию приема в поликлинике и сделать его максимально персонализированным и качественным для москвичей", – приводит слова Раковой портал мэра и правительства столицы.

Сервис встроен в единую цифровую экосистему поддержки врачебных решений Москвы. Он дополняет другие интеллектуальные модули, которые помогают врачам на разных этапах. Например, система поддержки принятия врачебных решений на основе жалоб пациента предлагает терапевту или врачу общей практики три наиболее вероятных диагноза и перечень возможных дополнительных исследований и консультаций для подтверждения предварительного диагноза.

На повторном приеме другой модуль помогает сформулировать заключительный диагноз, учитывая клиническую картину, данные протокола осмотра, результаты анализов и сведения из ЭМК за последние два года.

При этом ИИ выполняет только вспомогательную функцию и не заменяет врача. Окончательные клинические решения и оценка рисков остаются в компетенции медицинского специалиста. В электронной медкарте на портале mos.ru и в приложении "ЕМИАС.ИНФО" пациенты могут в любое время просматривать результаты анализов и инструментальных исследований.

Ранее сообщалось, что за две недели со старта программы "Московский чекап" 70 тысяч москвичей решились впервые посетить поликлиники для профилактического осмотра. Ключевая возможность чекапа заключается в определении типа старения. В частности, порядка 50 тысяч участников узнали свой профиль старения, а у еще 800 москвичей был выявлен ускоренный темп старения.