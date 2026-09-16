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16 сентября, 16:18

В мире

В Южной Корее оштрафовали ресторан со звездами "Мишлен" из-за муравьев

Фото: 123RF.com/frank600

В Южной Корее суд оштрафовал представителя ресторана, удостоенного двух звезд "Мишлен", за подачу блюд с муравьями. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Единоличная уголовная коллегия № 8 западного районного суда Сеула приговорила 41-летнего представителя ресторана по фамилии Ким к штрафу в размере 15 миллионов вон (примерно 11,1 тысячи долларов). Его признали виновным в нарушении закона о санитарных нормах пищевых продуктов.

При этом прокуратура Южной Кореи запрашивала для Кима наказание в виде года лишения свободы по этому делу. Кроме того, штраф в размере 10 миллионов вон (около 7,4 тысячи долларов) за то же нарушение получило юридическое лицо, управляющее рестораном.

По данным агентства, ресторан с 2021 года ввозил из США и Таиланда сушеных муравьев и подавал их в составе некоторых своих блюд. При этом в используемых насекомых содержание тяжелых металлов превышало допустимый уровень.

Согласно южнокорейскому закону, в пищу в стране разрешено употреблять 10 видов насекомых, включая кузнечиков, сверчков и саранчу. Муравьи в этот перечень не входят.

Ранее американец разгромил ресторан китайской кухни Pearl's в штате Флорида из-за того, что еда в заведении якобы отравлена. Он вошел в ресторан и начал угрожать персоналу и посетителям, затем он прошел на кухню, где разбросал продукты и оборудование. Владелец ресторана попытался убежать, но мужчина ударил его лопатой по спине и угрожал убийством.

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