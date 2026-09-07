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07 сентября, 16:14

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RTL: во Франции из-за засухи может измениться вкус и цвет сыров

Во Франции из-за засухи может измениться вкус и цвет сыров

Фото: depositphotos/tashka2000​

Аномальная жара и засуха во Франции могут привести к изменению вкуса и цвета ряда сыров, сообщила радиостанция RTL.

По данным журналистов, из-за высохших пастбищ в горном массиве Юра, где производят твердый сыр конте, животноводам приходится раньше обычного кормить коров сеном для зимнего периода. При этом утверждается, что изменение рациона уже отразилось на молоке.

"Молоко стало белым, хотя обычно оно желтоватое. В результате сыр будет с более белой мякотью, как зимой", – сказала сотрудница одной из местных сыроварен Жюльет Мэр.

В свою очередь, телеканал BFMTV отмечает, что урожай кормовых культур в отдельных районах Франции из-за засухи оказался на 40–50% ниже обычного. Власти временно смягчили требования к производству ряда французских сыров с защищенным наименованием места происхождения. В их числе бофор, реблошон, канталь, абонданс и фурм-д'Амбер.

Во Франции летом 2026-го установилась экстремальная жара. В связи с этим в департаментах был объявлен наивысший уровень погодной опасности, а число эвакуированных на юго-западе страны из-за лесных пожаров составило 220 тысяч человек. Площадь пожаров достигла 42 тысяч гектаров, что стало историческим максимумом за два десятилетия.

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