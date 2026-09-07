Умерла заслуженная артистка РСФСР Нина Попова

Фото: МАХ/"Театр Пушкина"

Заслуженная артистка РСФСР Нина Попова скончалась в возрасте 81 года. Об этом сообщили в пресс-службе Московского драматического театра имена А. С. Пушкина.

"Она служила в Театре Пушкина 60 лет. Для нас это огромная утрата", – говорится в сообщении.

О дате и времени прощания будет объявлено дополнительно.

Попова родилась 20 марта 1945 года, в 1966 году окончила Школу-студию МХАТ и тогда же пришла в Театр Пушкина. За годы работы на его сцене она сыграла, в частности, Натали Пушкину в "Последних днях", Ольгу в "Обломове", миссис Бойл в "Мышеловке" и королеву Елизавету в "Влюбленном Шекспире".

В 1984 году Поповой присвоили звание заслуженной артистки РСФСР. Она была награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" II степени и Дружбы, а также знаком отличия "За безупречное служение городу Москве".

Также зрителям она знакома благодаря таким фильмам, как "Алмазы для Марии", "День за днем", "Моя Пречистенка", "Следствие ведут знатоки" и другие.