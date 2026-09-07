Гример театра в Мытищах нанесла мужу-актеру не менее 25 ножевых ударов

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Гример театра "ФЭСТ" в подмосковных Мытищах Евгения Бенграф нанесла мужу, актеру Владиславу Бенграфу, не менее 25 ножевых ударов. Сама женщина при этом получила 29 колюще-режущих ран, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Двойное убийство произошло в апреле 2026 года. Тела супругов Бенграф были найдены в квартире в Мытищах. По данным СМИ, за несколько дней до этого Евгения выгнала мужа из квартиры, и он какое-то время жил у тещи. Кроме того, соседи и знакомые пары рассказывали, что они часто ссорились и что инициатором конфликтов якобы часто был Владислав.

В настоящий момент Мытищинский городской суд рассматривает два уголовных дела – в отношении каждого из погибших по статье "Убийство". Суд ставил вопрос о прекращении обоих дел из-за смерти обвиняемых, однако семьи супругов выступили против.

В обвинительном заключении, зачитанном на судебном заседании по делу Евгении, говорится, что во время ссоры она схватила кухонный нож и нанесла супругу удары в область шеи, груди и рук. Смерть наступила на месте от проникающих ранений шеи, осложненных обильным кровотечением.

По данным суда, Владислав, в свою очередь, нанес жене 29 ножевых ранений. Ссора произошла после того, как Евгения отправила мужу СМС о разводе.

Мать погибшей рассказала, что напряженность в отношениях нарастала с января 2026 года из-за финансовых трудностей. Она также упомянула о патологической ревности Владислава и о том, что он грозил покончить с собой, если они расстанутся.

На суде соседка сообщила, что слышала из квартиры крики женщины и звуки борьбы. Она также сказала, что Евгения незадолго до случившегося говорила о ревности мужа и намерении развестись.

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