Глава АВК Воронков допустил приостановку предсеансовых показов в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Практика предсеансового обслуживания в российских кинотеатрах может завершиться. Об этом сообщил ТАСС глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) РФ Алексей Воронков.

Российские кинотеатры используют эту схему для показа зарубежных картин без прокатного удостоверения. Зритель покупает билет на легально идущую ленту, а перед ней кинотеатр бесплатно показывает голливудскую новинку.

По мнению Воронкова, данную схему могут полностью свернуть в ближайшие два–три месяца.

Ранее народный артист РФ, депутат Госдумы Николай Бурляев выступил против теневого проката западных лент, который практикуют российские кинотеатры.

По его словам, вместо так называемого предсеансового обслуживания необходимо активнее продвигать отечественное кино. Он назвал сложившуюся практику "рекламой чужебесия" и призвал от нее отказаться.