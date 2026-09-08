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00:55

Политика

Рябков заявил, что страны БРИКС предлагают РФ содействие в украинском вопросе

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Многие страны – участницы БРИКС предлагают Москве содействие в урегулировании украинского конфликта. Об этом рассказал замминистра иностранных дел России, шерпа в БРИКС Сергей Рябков.

"Мы чувствуем поддержку странами, входящими в БРИКС, наших усилий по нахождению решения этой трагической ситуации на здравой, сбалансированной, разумной основе", – приводит ТАСС слова Рябкова.

Дипломат отметил, что многие участники БРИКС предлагали содействие и Россия с благодарностью это воспринимала.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф после переговоров в Москве и Киеве сообщил о существенном прогрессе, в том числе в вопросе согласования сроков дополнительных трехсторонних переговоров.

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут созвониться по итогам поездки американских переговорщиков в Москву и Киев. При этом в Кремле пока не располагают информацией о результатах контактов спецпосланников США с украинской стороной.

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