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Происшествия

Полиция ФРГ нашла новые пусковые устройства для атаки на ЛЭП

Фото: depositphotos/gyn9037

Полиция Германии обнаружила новые пусковые устройства вблизи линий электропередачи (ЛЭП) в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе страны. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя полиции Кельна.

Устройства были обнаружены в понедельник, 7 сентября. Полицейским поступили сообщения о подозрительном человеке в районе электростанции Вайсвайлер недалеко от Ахена. Территорию оцепили, а из-за продолжающегося розыска федеральный автобан А4 между развязками Эшвайлер-Ост и Лангервеэ перекрыли в обоих направлениях.

Сейчас ведется розыск 48-летнего мужчины. Предполагается, что он в нескольких местах пытался с помощью самодельных ракет перебросить тонкую проволоку через линии электропередачи, чтобы вызвать короткое замыкание. Это уже не первая подобная попытка диверсий на объектах энергосистемы Германии.

В начале сентября немецкие полицейские обнаружили шесть пусковых устройств около электроподстанции, где до этого произошел сбой, в городе Бергхайм. По версии следствия, они предназначались для заброса провода на ЛЭП с помощью пиротехники. Правоохранители подчеркнули, что находка указывает на умышленный характер аварии.

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