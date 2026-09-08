Захарова заявила, что РФ делает все для помощи родственникам пропавших в Непале

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российские дипломаты принимают исчерпывающие меры для поддержки родственников граждан РФ, пропавших в Непале после наводнения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, посольство России в Непале знает имена всех родственников, находится с ними на прямой связи, а также поддерживает контакт с правительством Непала. Захарова добавила, что о работе посольства в Пекине расскажут позже.

"Я вас уверяю, что приняты просто исчерпывающие меры для того, чтобы наши дипломаты и в Непале, и в Китае оказывали поддержку нашим гражданам, которые разыскивают своих близких", – отметила дипломат, которую цитирует ТАСС.

Захарова подчеркнула, что позиция России и МИД заключается в том, чтобы никогда не бросать своих граждан. Она рассказала, что лично связывается с посольствами, когда речь идет о судьбах людей, чтобы убедиться, что делается все возможное.

Наводнение, которое привело к серьезным разрушениям в округе Расува, произошло в Непале 26 августа. Позже из берегов вышло подпрудное озеро.

Российское диппредставительство в Непале организовало горячую линию для родственников россиян, числящихся пропавшими. По последним данным, число жертв наводнения в Непале достигло 1 344 человек.