В Непале пес отказался покидать место, где до паводка был его двор

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В районе Тришули-Базар в Непале собака несколько дней не покидает место, где до наводнения стояли четыре жилых дома, сообщает The Times of India.

Животное сидит на месте бывшего главного входа в одно из зданий и почти не реагирует на людей. Собака не покидает заиленную территорию, даже когда спасатели работают вокруг.

Волонтер-спасатель Бикрам Тапу рассказал, что они пытались угостить собаку печеньем и называли ее ласковыми прозвищами, но она даже не поворачивает голову и никуда не уходит. При этом ошейник у животного цел.

Участник поисково-спасательной операции Сунил Таманг добавил, что животное не проявляет паники и не реагирует на шум тяжелой техники, продолжая сидеть "в грязной луже". Пес отказывается пересекать границу своего двора.

В результате схода потоков воды и ила район оказался полностью уничтожен, при этом спасателям не удалось выяснить, кто является хозяином животного. Сейчас добровольцы и местные жители, сами оставшиеся без крова, стараются подкармливать собаку.

Местный житель Динеш Басял отметил, что люди потеряли свои дома, но хотя бы понимают, что произошло.

"Он же не понимает, почему все исчезли, он просто знает, что не должен уходить, пока они не вернутся", – заключил он.

26 августа в Непале случилось наводнение, которое привело к серьезным разрушениям в округе Расува. Позже из берегов вышло подпрудное озеро. На данный момент известно о 590 пропавших без вести иностранцах, а число погибших достигло 1 056 человек.

При этом популярные у туристов Катманду и Покхара значительного ущерба не понесли. Российское диппредставительство в Непале организовало горячую линию для родственников россиян, числящихся пропавшими.

