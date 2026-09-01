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01 сентября, 13:14

Транспорт

Осенний парад трамваев пройдет в Москве 6 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве пройдет осенний парад трамваев. 6 сентября по улицам столицы проедет колонна из 18 исторических моделей разных поколений, сообщила пресс-служба городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Мы продолжаем развивать столичный трамвай и популяризировать этот вид транспорта, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин. В этом году уже в третий раз проводим парад трамваев – теперь он пройдет в честь Дня города", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он добавил, что для гостей подготовлена насыщенная программа, и пригласил москвичей присоединиться к празднику.

Мероприятие начнется в 11:30 от разворотного кольца у Курского вокзала. Колонна проследует до улицы Сергия Радонежского, где с 12:00 до 17:00 развернется выставка исторических трамваев и ретроавтомобилей.

Для посетителей организуют интерактивные зоны с реконструкторами, тематический квиз и советские игровые автоматы 1980-х годов. Гости смогут сделать памятные снимки в ретрофотозоне и сразу распечатать их. Для детей подготовят анимацию, интерактивные игры и мастер-классы. Также будут бесплатные угощения и напитки.

На сцене выступят артисты проекта "Музыка в метро", Академический хор Московского метрополитена и особый музыкальный гость.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил о необходимости сохранения трамваев и троллейбусов в городах, поскольку это быстрый, комфортный и экологичный транспорт. По его словам, за последние 15 лет число троллейбусов в России снизилось на 31,5%.

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