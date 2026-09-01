ТАСС: мужчина с лопатой напал на прихожан храма в Москве и был ликвидирован прохожим

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В Москве прохожий ликвидировал напавшего на прихожан возле церкви мужчину, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Инцидент произошел в 09:50 недалеко от церкви святых Жен-Мироносиц на Белореченской улице. Злоумышленник набросился с лопатой на прихожан, а также прибывших на место врачей. Предварительно, его ликвидировал прохожий.

В оперативных службах также указали, что мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

По информации Baza, местные знали его как прихожанина с психическими особенностями. Утверждается, что обычно он вел себя спокойно, иногда был навязчивым, а в этот раз "у него случилось обострение". В связи с чем на место были вызваны врачи.

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