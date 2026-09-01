Собчак призналась, что боится потенциальной измены супруга Богомолова

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Журналистка Ксения Собчак призналась, что тяжело воспринимает изменения, связанные с возрастом, и опасается возможных измен со стороны мужа, режиссера Константина Богомолова. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на интервью, опубликованном на YouTube-канале Дмитрия Диброва.

По словам Собчак, ей 44 года, а Богомолову недавно исполнилось 50. Она отметила, что разница в возрасте между супругами небольшая, однако ее беспокоит конкуренция с молодыми актрисами, с которыми работает режиссер.

"Молодые актрисы в театре, а у меня уже морщины, уже идет переосмысление собственной жизни. И мне кажется, что любая женщина 40 плюс страдает от этих проблем старения", – сказала журналистка.

Дибров в ответ заявил, что Богомолов полностью сосредоточен на творчестве и не склонен к случайным увлечениям. Телеведущий также отметил многогранность Собчак, подчеркнув ее успех, глубину, происхождение и перспективы.

Собчак и Богомолов поженились в 2019 году. До этого журналистка состояла в браке с актером Максимом Виторганом, от которого в 2016 году у нее родился сын Платон. Собчак также рассказывала, что не решается на рождение общего ребенка с Богомоловым из-за психологических причин.

В последние годы в интернете неоднократно появлялись слухи о возможных романах режиссера. В частности, Богомолову приписывали отношения с актрисой Софьей Синицыной.

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