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01 сентября, 13:59

Общество

Московские школьники смогут отправить свои рисунки в космос

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В Москве 1 сентября стартует конкурс детского рисунка "Открой#Космос", победители которого смогут отправить свои работы на орбиту. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

"Конкурс "Открой#Космос" даст детям возможность пофантазировать о прорывных разработках и увидеть, что их идеи могут стать частью реального космического проекта", – сообщил Гарбузов.

Лучшие рисунки выберут открытым голосованием, после чего их изображения нанесут на спутник, который отправят в космос. К участию приглашают детей от 6 до 14 лет.

Тема работ – образ современной московской промышленности: участники могут изобразить заводы, роботов, космические технологии, инновационные устройства и другие связанные с передовыми разработками сюжеты. К рисунку также необходимо добавить короткий девиз, слоган или послание, а при желании – описание замысла.

Отправить работу можно через портал "Открой#Моспром" с 1 по 30 сентября. Итоги голосования подведут до 15 октября. Победители увидят свои рисунки на спутнике в космосе, получат памятные подарки и смогут посетить производственную площадку московской космической компании.

Ранее на космодроме Байконур специалисты собрали "пакет" для транспортного грузового корабля "Прогресс МС-35". Конструкцию, где блоки разных ступеней расположены параллельно и работают одновременно. До старта новой грузовой миссии осталось несколько недель. Корабль доставит на МКС топливо, оборудование, кислород, воду и продовольствие.

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