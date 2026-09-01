Юрист Георгиева: за клевету и угрозы в родительских чатах грозит уголовная ответственность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

За некорректное поведение в родительских чатах предусмотрены наказания: в зависимости от того, что именно туда написал невыдержанный гражданин, ему может грозить административный штраф или даже уголовная ответственность. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила юрист, член Российской гильдии риелторов Алла Георгиева.

Эксперт напомнила, что в чатах школ и детских садов действуют правила корректного общения.

"Если один называет другого обидным словом или использует сравнения вроде "толстая корова", это может быть расценено как оскорбление. Для кого-то подобные выражения могут казаться обычной разговорной речью", – сказала Георгиева.

Однако она пояснила, что юридически значимым является толкование слова по словарю. В таком случае, если выражение признается оскорбительным, за ним следуют правовые последствия. За подобное предусмотрена административная ответственность: в случае нарушения для граждан предусмотрен штраф в размере от 3 000 до 5 000 рублей.

"Нельзя также клеветать. Например, если председатель родительского комитета собирает деньги и все знают, на что и сколько – с чеками и ценниками, – то обвинения в присвоении средств или воровстве без доказательств могут быть расценены как клевета", – добавила юрист.

По ее словам, за клевету предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 160 часов. Кроме того, даже сказанное в переносном значении выражение вроде "я тебя убью" может быть воспринято как угроза, так как никто не может точно определить, является ли это фигурой речи или действительным намерением.

"Наказание в данном случае наступает по статье об угрозе убийством или причинения тяжкого вреда здоровью. Санкции варьируются от обязательных работы до 480 часов до лишения свободы на срок до 2 лет", – подчеркнула Георгиева.

В качестве доказательств в суде могут использоваться скриншоты переписки. При этом их достоверность может быть оспорена, особенно если речь идет о мессенджерах, где сообщения можно удалить. В таких случаях надежным подтверждением служит протокол нотариуса, фиксирующий осмотр цифровых доказательств.

До суда можно направить претензию виновнику с описанием события и требованием компенсации в разумный срок. Сумма должна быть соразмерна обстоятельствам. Далее потерпевший может подать иск о взыскании компенсации морального вреда, включив в него расходы на нотариуса, юриста и госпошлину.

"Количество участников чата также имеет значение: чем больше людей имеют доступ к оскорбительной или клеветнической информации, тем выше может быть компенсация морального вреда", – заключила эксперт.

Ранее россияне назвали самые раздражающие привычки коллег в рабочих чатах. В частности, больше всего россиян раздражают сообщения без конкретного вопроса, после которых приходится ждать продолжения. На втором месте оказался чрезмерно фамильярный или нарочито бодрый тон общения.