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01 сентября, 14:45

Технологии

В ГД внесли проект о праве пользователей запретить рекомендовать им ИИ-контент

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

У пользователей должна быть возможность установить запрет на рекомендацию контента, созданного искусственным интеллектом (ИИ). Соответствующий законопроект внесен в палату парламента депутатами фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым, передает ТАСС.

Инициатива дополняет статью "Особенности предоставления информации с применением рекомендательных технологий" Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Предлагается закрепить право пользователя в настройках рекомендаций запретить показ материалов, которые были созданы или существенно изменены с применением ИИ.

По мнению авторов, данное решение улучшит прозрачность и регулируемость персональных предложений, позволит учитывать неодинаковое восприятие пользователями ИИ-материалов и закрепит общий стандарт контроля со стороны аудитории для ресурсов, которые внедряют рекомендационные алгоритмы.

При этом заинтересованные пользователи по‑прежнему смогут получать данный контент, а новая опция, как отметили депутаты, будет влиять только на состав рекомендаций, которые формируются автоматически.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года.

Ранее появилась информация, что со второй четверти 2026–2027 учебного года в российских школах планируют ввести новый курс "Искусственный интеллект и информационная безопасность". Помимо этого, в новом учебном году намечено поэтапное внедрение предмета "Духовно-нравственная культура России" для 5–7‑х классов, а также единых учебников по истории для 8–9‑х и по обществознанию для 9–10‑х классов.

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