Dyson представил зубную щетку с камерой и ИИ

Фото: dyson.com

Производитель техники Dyson анонсировал зубную щетку CameraJet, оснащенную встроенной камерой и функциями искусственного интеллекта. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

"Dyson CameraJet – это единственная зубная щетка с камерой, оснащенной технологией Gap Optical Targeting", – говорится в сообщении.

Встроенный макрообъектив имеет разрешение 100 тысяч мегапикселей. Алгоритм машинного обучения в реальном времени анализирует 28 изображений в секунду, определяя промежутки между зубами, и при необходимости запускает точечную струйную очистку полости рта.

Продажи новинки начнутся 1 сентября. Стоимость устройства – 499 долларов. Щетка доступна в двух цветовых решениях – Ceramic Ultra Blue и Ceramic Pink.

Ранее Dyson показал стайлер для бровей в честь Дня смеха. Соответствующее видео производитель опубликовал в соцсетях.

На кадрах девушка достает из сумки маленькую розовую щетку для укладки бровей. После этого она вместе с другими моделями показывает, как устройство разглаживает волоски и придает им форму.

Пользователи оценили шутку. Некоторые из них даже призвали компанию выпустить такой стайлер.