Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 сентября, 14:26

Политика

Каллас поправила сама себя при попытке обвинить Россию в инциденте с БПЛА в Германии

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER MATTHYS

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас перед началом неформальной встречи министров обороны стран ЕС в Ирландии поправила сама себя при попытке обвинить Россию в инциденте с беспилотником в Германии. Об этом сообщает РИА Новости.

Сначала она заявила, что необходимо выслушать Германию, которая должна предоставить информацию и поделиться имеющимися разведданными относительно этих атак.

"Ясно, что Россия также... но пусть немцы заявят, кто за этим стоит", – сказала Каллас.

Несмотря на оговорку, глава дипломатии ЕС вновь обвинила Россию в провокациях в европейских странах. По ее словам, "русские провоцируют все больше и больше", поэтому необходимо сдержать их "от дальнейших действий".

По словам Каллас, министры обороны ЕС намерены обсудить возможную реакцию Евросоюза на подобные инциденты и ускорение ликвидации "критических пробелов" в военных возможностях стран объединения.

Посольство России в Германии, реагируя на инцидент с беспилотником, назвало инцидент "наспех состряпанной провокацией", направленной на достижение целей Украины и европейских "ястребов".

При этом дипломаты подчеркнули: реальную опасность для ФРГ несут не "гибридные атаки" со стороны РФ, которых, как подчеркнули в посольстве, в действительности нет, а те политики, которые готовят сценарий войны с Россией.

В начале августа в аэропорту Лейпцига рядом с украинским Ан‑124 обнаружили дрон со взрывателем. В связи с этим авиаузел прекратил полеты и перенаправил прилетавшие лайнеры в другие города.

Как сообщило следствие, БПЛА нес около 800 граммов взрывного вещества. Министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт назвал случившееся гибридной атакой и допустил возможность ее повторения. Позже полиция Германии выявила в том же аэропорту второй беспилотник, а также некое вещество – по предварительной версии, это было примерно 50 граммов высокобризантного гексогена.

Читайте также


политиказа рубежомКая Каллас

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

Почему родительские чаты доводят до истерики?

В соцсетях можно увидеть жалобы на бесконечные уведомления, конфликты и бессмысленные обсуждения

Читать
закрыть

Какие виды онкологии планируют победить в России за 3–6 лет?

Победа над меланомой, мелкоклеточным раком легких и мочевого пузыря может стать реальностью

Читать
закрыть

Что известно о школьнице, напавшей на учителя в Канске?

В результате нападения пострадали семь человек – пятеро детей и двое взрослых

Читать
закрыть

Почему летучие мыши забираются в дома россиян?

Эксперты уверены: животные начинают искать места для зимовки

Читать
закрыть

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика