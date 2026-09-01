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Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас перед началом неформальной встречи министров обороны стран ЕС в Ирландии поправила сама себя при попытке обвинить Россию в инциденте с беспилотником в Германии. Об этом сообщает РИА Новости.

Сначала она заявила, что необходимо выслушать Германию, которая должна предоставить информацию и поделиться имеющимися разведданными относительно этих атак.

"Ясно, что Россия также... но пусть немцы заявят, кто за этим стоит", – сказала Каллас.

Несмотря на оговорку, глава дипломатии ЕС вновь обвинила Россию в провокациях в европейских странах. По ее словам, "русские провоцируют все больше и больше", поэтому необходимо сдержать их "от дальнейших действий".

По словам Каллас, министры обороны ЕС намерены обсудить возможную реакцию Евросоюза на подобные инциденты и ускорение ликвидации "критических пробелов" в военных возможностях стран объединения.

Посольство России в Германии, реагируя на инцидент с беспилотником, назвало инцидент "наспех состряпанной провокацией", направленной на достижение целей Украины и европейских "ястребов".

При этом дипломаты подчеркнули: реальную опасность для ФРГ несут не "гибридные атаки" со стороны РФ, которых, как подчеркнули в посольстве, в действительности нет, а те политики, которые готовят сценарий войны с Россией.

В начале августа в аэропорту Лейпцига рядом с украинским Ан‑124 обнаружили дрон со взрывателем. В связи с этим авиаузел прекратил полеты и перенаправил прилетавшие лайнеры в другие города.

Как сообщило следствие, БПЛА нес около 800 граммов взрывного вещества. Министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт назвал случившееся гибридной атакой и допустил возможность ее повторения. Позже полиция Германии выявила в том же аэропорту второй беспилотник, а также некое вещество – по предварительной версии, это было примерно 50 граммов высокобризантного гексогена.

