Король Норвегии Хокон VIII принес присягу в парламенте

Фото: ТАСС/AP Photo/HГҐkon Mosvold Larsen

Норвежский монарх Хокон VIII принес присягу в парламенте страны, сообщает телеканал NRK.

"Я обещаю и клянусь управлять Королевством Норвегия в соответствии с его конституцией и законами. Мы с королевой подтверждаем, что готовы выполнить свой долг перед страной и народом", – сказал король.

После этого с речью обратился председатель парламента Масуд Гарахани. Он объявил минуту молчания в память о короле Харальде V и отметил, что на нового монарха возлагают большие ожидания. В ходе церемонии участники исполнили гимн Норвегии.

Хокон VIII стал королем в возрасте 53 лет после смерти своего отца, который занимал престол с 1991 года. Харальд V скончался в больнице 28 августа, ему было 89 лет.

Незадолго до смерти его госпитализировали из-за инфекции и осложнений гемолитической анемии. Позже его состояние ухудшилось из-за бактериальной инфекции крови. Церемония прощания и похороны пройдут 9 сентября.