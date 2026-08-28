Руководители Евросоюза и НАТО выразили соболезнования в связи со смертью Харальда V

Хокон VIII стал новым королем Норвегии после смерти его отца Харальда V 28 августа. Прежний монарх скончался на 90-м году жизни из-за проблем со здоровьем. При этом члены королевской семьи не раз попадали в скандалы, в том числе международного масштаба. Все подробности – в материале Москвы 24.

Новый король

Фото: AP Photo/POOL/Lise Åserud

Король Норвегии Харальд V ушел из жизни в возрасте 89 лет в одной из больниц Осло 28 августа. За несколько дней до этого его госпитализировали из-за инфекции и осложнений гемолитической анемии. Однако даже под присмотром врачей состояние короля ухудшилось, после чего он принимал курс антибиотиков. В связи с его смертью правительство Норвегии объявило национальный траур.

Слова соболезнования выразили европейские лидеры и главы международных организаций. В частности, заявления в соцсетях опубликовали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и генсек НАТО Марк Рютте.

Соболезнования также выразил король Великобритании Карл III, назвавший Харальда V своим дорогим кузеном. В послании Букингемского дворца говорится, что Соединенное Королевство и Норвегию связывают тесные исторические и семейные узы.

В Российском императорском доме заявили, что потомок царской династии Мария Романова со скорбью восприняла известие о кончине монарха, сообщает "Газета.ру".





Александр Закатов директор канцелярии Дома Романовых Глава Дома Романовых, великая княгиня Мария Владимировна, выразила соболезнования членам королевской семьи и наследнику. Он царствовал с 1991 года, и очень большой период жизни Норвегии связан с его именем.

Харальд V – первый норвежский монарх за 567 лет, который появился на свет на родине. Детство он провел в эвакуации во время немецкой оккупации, а образование получил в том числе в Оксфорде. Харальд V взошел на престол в 1991 году после смерти отца, короля Улафа V, став за 35 лет правления символом единства и модернизации монархии.



Фото: AP Photo/Markus Schreiber

Согласно норвежскому закону о престолонаследии, трон автоматически перешел к единственному сыну Харальда V – наследному принцу Хокону Магнусу, который принял тронное имя Хокон VIII. Присягу перед парламентом он принесет 1 сентября. В сообщении королевского дома также уточняется, что супруга покойного короля Соня сохранила статус королевы, но перестала быть "ее величеством".

У Хокона VIII армейское прошлое: закончил Военно-морскую академию в Бергене в 1995 году, служил на ракетно-торпедных катерах и кораблях военно-морского флота страны, получил звание генерала в вооруженных силах и адмирала в военно-морских. Также за его плечами учеба в Калифорнийском университете и Лондонской школе экономики, стажировки в ООН и министерстве иностранных дел.

Хокон VIII женат на простолюдинке – Метте-Марит Тьессем Хейби, с которой познакомился на музыкальном фестивале в 1999 году. Вместе с супругой он воспитывает троих детей: наследную принцессу Ингрид Александру, принца Сверре Магнуса и сына Метте-Марит от других отношений – Мариуса Борга Хейби, однако последний не является членом королевской семьи.

Скандалы королевского размаха

Фото: AP Photo/Pool/Lise Aaserud

Супруга Хокона VIII Метте-Марит официально получила титул королевы-консорт, однако ее восшествие сопровождается темным прошлым. Ранее норвежские СМИ сообщали о ее связях со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, который в том числе организовывал секс-вечеринки с участием несовершеннолетних.

В феврале газета VG сообщила, что имя Метте-Марит более тысячи раз упоминается в документах по делу Эпштейна, опубликованных американским Минюстом. Королевский дом Норвегии в последствии подтвердил, что в январе 2013 года она провела четыре дня в поместье финансиста во Флориде. При этом телерадиокомпания NRK сообщала минимум о двух приглашениях на скандально известный остров, однако достоверно подтверждено лишь одно посещение.

При этом ситуация серьезно подорвала доверие норвежцев к Метте-Марит. В частности, результаты исследования Verian для телеканала TV2 дали понять, что большинство жителей страны не хотели видеть ее на троне.

В громкие скандалы попадал и 29-летний пасынок Хокона VIII Мариус Борг Хейби, которого суд Осло приговорил к четырем годам тюрьмы за изнасилование и ряд других преступлений, в том числе жестокое обращение. Также молодого человека обязали выплатить компенсацию пострадавшим в размере 640 тысяч норвежских крон (более 4,8 миллиона рублей).

При этом развратные действия Хейби снимал на видео, что и стало одним из доказательств в деле. Пасынок нового короля признал вину в мелких правонарушениях, но не в более серьезных преступлениях.

