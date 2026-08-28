Диетолог Разаренова: капуста и овсяная каша поддержат здоровье сосудов

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Капуста и овсяная каша помогут поддержать здоровье сосудов, рассказала Москве 24 врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова.

По ее словам, в целом для нормальной работы сердечно-сосудистой системы важно придерживаться правильного питания.



Александра Разаренова врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Лучше всего в этом плане работает средиземноморская диета. Ее эффективность в снижении развития сердечно-сосудистого риска подтверждается крупными исследованиями. В основе же такого рациона находятся овощи и фрукты, они богаты калием и полифенолами, важными для нормального функционирования сосудов.

Особенно нужно выделить овощи семейства крестоцветных – это все виды капусты. В их составе есть сульфорафан, который обладает мощным антиоксидантным свойством и поддерживает работу сосудов.

"ВОЗ рекомендует употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов в день. И это минимум, которого я советую обязательно придерживаться", – подчеркнула диетолог.

Кроме того, в рационе регулярно должны быть зерновые продукты: овсянка, ячмень, гречка, перловка. Содержащиеся в них бета-глюканы помогают снижать уровень "плохого" холестерина, который приводит к развитию атеросклероза.

"Также я советовала бы ежедневно съедать 20–30 граммов орехов и не менее двух раз в неделю включать в меню жирную рыбу. Это может быть лосось, скумбрия, сардины. Данные продукты богаты полиненасыщенными жирными кислотами, которые также помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы", – подчеркнула Разаренова.

При этом врач отметила, что для слаженной работы сосудов огромное значение имеет сокращение в рационе вредных продуктов. Прежде всего ультрапереработанных, которые содержат много насыщенных жиров и увеличивают риск развития атеросклероза.





Александра Разаренова врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Также важно снижать потребление соли, потому что она способствует повышению артериального давления, которое является одним из главных факторов повреждения сосудов и развития сердечно-сосудистых катастроф.

Вышеперечисленным рекомендациям особенно важно следовать тем, у кого уже есть гипертония, сахарный диабет, ожирение, а также дислипидемия за счет увеличения липопротеидов низкой плотности, и людям с диагностированными сосудистыми заболеваниями или генетической предрасположенностью к ним, отметила врач.

Однако необходимо понимать, что питание не способно вылечить развившиеся заболевания. Поэтому прежде всего надо заниматься профилактикой и следить за своим здоровьем заранее, заключила Разаренова.

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