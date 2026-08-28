Эксперт Королева объяснила феномен женской интуиции

Эволюционные механизмы, связанные с заботой о детях, позволяют женщинам быстрее распознавать эмоциональные сигналы от других людей и пользоваться интуицией, утверждают эксперты. О том, можно ли объяснить "предчувствие" на уровне нейробиологии, что происходит в этот момент в мозге и как это отражается на теле, разбиралась Москва 24.

Понимание себя и других

Женщины быстрее улавливают настроение и чувства других людей, так работает эволюционный механизм, помогающий заботиться о потомстве, объяснила РИАМО клинический психолог, кризисный и семейный психолог Лилия Гладких.





Лилия Гладких клинический психолог, кризисный и семейный психолог Когда новорожденный появляется на свет, мама по умолчанию должна его чувствовать и понимать. Если она по каким-то причинам (например, из-за послеродовой депрессии) не считывает его сигналы, ребенок подвергается прямой опасности.

По ее словам, понимание самого себя без логического анализа – это не просто навык, а эволюционный механизм, направленный на сохранение жизни.

"Он нужен для того, чтобы потребности младенца были быстро удовлетворены и он чувствовал ту самую базовую безопасность", – объяснила эксперт.

Гладких уверена, что эта биологическая способность "чувствовать другого" остается с женщиной на всю жизнь. То есть она продолжает использовать ее во всех сферах, даже когда дети уже вырастают.

В соцсетях пользовательницы тоже активно обсуждают феномен женской интуиции – ту самую внутреннюю "красную кнопку", которая порой не дает совершить ошибку. Девушки делятся историями, когда внезапное ощущение тревоги помогало избежать опасных знакомств, ненужных покупок или даже серьезных проблем в отношениях.



пользователь Сети Чем больше ты живая, тонко чувствующая, тем больше ты умеешь считывать и анализировать огромное количество сигналов, которые другие игнорируют. Мы, эмпаты, видим несостыковку: слова говорят одно, а тело – прямо противоположное. Возникает когнитивный диссонанс, который мозг интерпретирует как "здесь что-то не так", еще до того, как ложь осознана логически.

Особенно часто обсуждают "предчувствия", которые сложно объяснить логически: тревога, ком в горле, желание сменить маршрут или отложить разговор.

"Чувствую людей, сомневаюсь в своей интуиции, и каждый раз убеждаюсь, что нет, не показалось, так и есть, но тем не менее даю людям шанс на исправление. Не нужно очаровываться, чтобы потом разочаровываться. Нет обид на людей, лишь осуждение себя, что люди не меняются: сделал раз, сделает и два", – поделилась одна из пользователей Сети.

При этом некоторые девушки называют интуицию внутренним радаром, который помогает чувствовать людей. Одна из них рассказала, что всегда чувствует людей, но это сильно утомляет и заставляет "уходить в пещеру", чтобы восстановиться. Другие соглашаются, что такая сверхчувствительность одновременно и дар, и проклятие, потому что быстро сажает социальную батарею и заставляет уходить в себя.

Однако кто-то, напротив, уверен, что никакой интуиции не существует. В комментариях они прямо заявляют, что происходящее – не более чем самовнушение, а все совпадения объясняются случайностью или склонностью додумывать.

Субъективные ощущения

Однако нейрофизиолог, кандидат биологических наук, практический психолог Марина Королева заявила, что женщины действительно обладают более высокой эмоциональной чувствительностью и реактивностью.

"Во время исследования с использованием МРТ было установлено, что при восприятии одного и того же эмоционального контента у женщин активность соответствующих зон значительно выше, чем у мужчин", – рассказала специалист Москве 24.

По мнению Королевой, мозг женщин и мужчин имеет некоторые анатомо-функциональные отличия. У представительниц женского пола межполушарные связи развиты сильнее. Например, мозолистое тело, обеспечивающее обмен сигналами между полушариями.

Это дает им большую пластичность и способность быстрее адаптироваться к меняющимся условиям. То есть позволяет быстрее находить ассоциации и устанавливать нужные связи, а также на основе прошлого опыта предвосхищать возможное развитие событий, пояснила Королева.





Марина Королева нейрофизиолог, кандидат биологических наук, практический психолог У женщин хорошо развиты области мозга, отвечающие за распознавание эмоций, которые расположены в правом полушарии (субдоминантном). Это дает им возможность тонко считывать состояние человека по мимике и другим экспрессивным проявлениям. Такая способность совершенствуется в процессе жизни.

В целом само по себе предчувствие опирается на неосознаваемый прошлый опыт. В момент его появления активируются многочисленные ассоциативные связи. То есть мозг, обработав информацию, выдает решение, которое кажется предвосхищением. Хотя фактически оно базируется на накопленных ранее данных, собственных или заимствованных, уточнила специалист.

У женщин этот механизм срабатывает быстрее и охватывает даже слабые связи, тогда как у мужчин активируются преимущественно сильные, хорошо натренированные нейронные пути. Именно подключение слабых, внешне неактуальных ассоциаций позволяет находить новые, нестандартные решения, заключила Королева.

Сигналы тела

Кандидат психологических наук, клинический психолог, нейропсихолог Светлана Колобова согласилась с тем, что в научном смысле предчувствие можно рассматривать как результат быстрого вероятностного прогноза, а не как мистическое предвидение.

В момент так называемого "предчувствия" мозг непрерывно получает информацию не только из внешней среды, но и от внутренних ощущений – сердцебиения, дыхания и мышечного напряжения. Этот процесс называется интерцепцией.





Светлана Колобова кандидат психологических наук, клинический психолог, нейропсихолог Одно из исследований показало, что точность восприятия сигналов собственного тела связана с активностью правой передней островковой доли. Эта область участвует в формировании субъективного ощущения состояния организма. И, когда мозг обнаруживает потенциально значимый сигнал, активируется вегетативная нервная система. Учащается сердцебиение, меняется дыхание, напрягаются мышцы, возникает ощущение сжатия в груди или в животе.

То есть сначала человек может почувствовать телесную тревогу, какое-то странное состояние и только затем понять, какие особенности ситуации ее вызвали. Однако телесная реакция сообщает о настороженности нервной системы, но не подтверждает правильность прогноза.

"Предугадывание событий корректнее описывать как неосознаваемую обработку информации. Мозг способен улавливать слабые закономерности, сопоставлять их с прошлым опытом и формировать прогноз еще до того, как человек сможет объяснить его словами", – пояснила специалист.

То есть мозг получает множество сигналов, сравнивает их с известными моделями и оценивает наиболее вероятное развитие ситуации. При сильном совпадении возникает готовая реакция – настороженность, доверие, желание остановиться или, наоборот, действовать. Особенно эффективно это работает в знакомой профессиональной или жизненной сфере, заключила эксперт.