Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 августа, 13:24

Транспорт

Задержки рейсов возникли в аэропорту Внуково из-за действовавших ограничений

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Задержки на вылет и прием рейсов наблюдаются в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

Уточняется, что большинство задержек не являются многочасовыми. Причина – позднее прибытие самолетов из-за действовавших ограничений по использованию воздушного пространства в ряде регионов. Маршрут борта увеличивается по расстоянию и времени, что влияет на расписание последующих рейсов, пояснили в пресс-службе.

Кроме того, из-за ограничений в Московском регионе в аэропорту временно действуют пятиминутные интервалы на вылет. С начала суток минимальное число рейсов на вылет имеют или имели задержку более двух часов, часть из них уже отправлены.

Для минимизации дискомфорта пассажиров авиакомпании при возможности выпускают в рейс резервное судно, чтобы заменить борт, который сильно опаздывает или сел на дозаправку на запасном аэродроме. Гражданам посоветовали проверять статус рейса перед отправкой в аэропорт и следить за сообщениями перевозчиков.

В настоящее время ограничения на полеты действуют в аэропортах Домодедово и Жуковский. Аэровокзалы принимают и выпускают самолеты, однако делают это по согласованию с уполномоченными органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

В аэропорту Внуково фиксируются задержки рейсов

Читайте также


транспортгород

Новый челлендж зумеров шокировал соцсети

Дети едят стиральный порошок на камеру

Читать
закрыть

Как работает женская интуиция?

Женщины действительно обладают более высокой эмоциональной чувствительностью и реактивностью

У представительниц женского пола межполушарные связи развиты сильнее

Читать
закрыть

Чем заняться в Москве в последние выходные лета?

Фестиваль искусств "Горький +" будет собирать гостей в Парке Горького

Желающие могут посетить необычные занятия по пилатесу с использованием светодиодных LED-масок

Читать
закрыть

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика