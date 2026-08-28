28 августа, 13:24Транспорт
Задержки рейсов возникли в аэропорту Внуково из-за действовавших ограничений
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Задержки на вылет и прием рейсов наблюдаются в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.
Уточняется, что большинство задержек не являются многочасовыми. Причина – позднее прибытие самолетов из-за действовавших ограничений по использованию воздушного пространства в ряде регионов. Маршрут борта увеличивается по расстоянию и времени, что влияет на расписание последующих рейсов, пояснили в пресс-службе.
Кроме того, из-за ограничений в Московском регионе в аэропорту временно действуют пятиминутные интервалы на вылет. С начала суток минимальное число рейсов на вылет имеют или имели задержку более двух часов, часть из них уже отправлены.
Для минимизации дискомфорта пассажиров авиакомпании при возможности выпускают в рейс резервное судно, чтобы заменить борт, который сильно опаздывает или сел на дозаправку на запасном аэродроме. Гражданам посоветовали проверять статус рейса перед отправкой в аэропорт и следить за сообщениями перевозчиков.
В настоящее время ограничения на полеты действуют в аэропортах Домодедово и Жуковский. Аэровокзалы принимают и выпускают самолеты, однако делают это по согласованию с уполномоченными органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.
В аэропорту Внуково фиксируются задержки рейсов