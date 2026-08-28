28 августа, 12:39Политика
Российская армия за неделю отбила у ВСУ семь населенных пунктов
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Вооруженные силы РФ за последнюю неделю смогли взять под контроль 7 населенных пунктов в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Север" заняли села Перше Травня и Писаревку в Сумской области. В свою очередь, бойцы группировки "Центр" в ходе активных наступательных действий взяли под контроль Анновку и Кучеров Яр в Донецкой Народной Республике.
Кроме того, подразделениям группировки войск "Восток" удалось отбить населенные пункты Долинка, Неженка и Шевченковское в Запорожской области. Российские военные продолжают продвижение в глубину обороны противника.
Ранее российские военнослужащие зачистили населенный пункт Зеленое в Донецкой Народной Республике. Взять под контроль его удалось подразделениям группировки войск "Восток". ВС РФ добились этого в ходе продвижения в глубину обороны противника.
Герасимов проверил ход выполнения боевых задач "Южной" группировкой в зоне СВО