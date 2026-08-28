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28 августа, 12:10

В мире

Неизвестная рыба укусила россиянку во время отдыха у берегов Индонезии

Фото: depositphotos/lucianmilasan

Россиянку укусила неизвестная рыба во время купания на одном из курортных островов архипелага Тысяча островов в Индонезии. Об этом она рассказала РИА Новости.

По словам туристки, инцидент произошел у берега острова, который позиционируется как место для уединенного отдыха недалеко от Джакарты. Во время купания женщина внезапно почувствовала болезненный укус в ногу. После выхода из воды на коже осталось округлое покраснение со следом повреждения в центре.

Сотрудники курорта предположили, что россиянку могла укусить небольшая рифовая рыба, однако определить ее вид не смогли. При этом работники заверили туристку, что полученная травма не представляет опасности.

Ранее на Бали российскую туристку парализовало во время плавания после касания медузы "португальский кораблик". Она почувствовала сильную боль, а затем у нее закружилась голова и тело перестало слушаться. Девушку доставили в госпиталь, где ввели антигистаминные препараты, после чего состояние нормализовалось.

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