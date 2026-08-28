Житель Брянска получил 3,5 года за поджог такси и нападение с топором

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Суд в Брянской области приговорил 36-летнего местного жителя к 3,5 года колонии общего режима за поджог машины такси и нападение с топором на своего знакомого. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции региона.

Инцидент с поджогом произошел после того, как фигурант, будучи пьяным, поссорился с водителем такси, который отказался его везти. По данным следствия, после отказа злоумышленник сходил домой за спичками и бензином, облил водительское сиденье и поджег его.

Ущерб от случившегося превысил 300 тысяч рублей. При этом выяснилось, что позднее мужчина вступил в конфликт со своим знакомым и несколько раз ударил его топором – по лбу и колену. Здоровью потерпевшего был нанесен тяжкий вред.

На судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину.

Ранее в подмосковном Королеве арестован 33-летний местный житель, который сжег 6 машин. По данным полиции, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заметил, что у одной из припаркованных машин не заперта дверь. Он открыл ее и с помощью зажигалки поджег заднее сиденье.

После этого огонь перекинулся на рядом стоящие машины. В результате три автомобиля сгорели полностью, еще три были повреждены. Полицейские задержали подозреваемого. Мужчина пояснил, что совершил поджог, чтобы посмотреть, как работают экстренные службы. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества.

