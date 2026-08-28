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28 августа, 12:28

Происшествия

Житель Брянска получил 3,5 года за поджог такси и нападение с топором

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Суд в Брянской области приговорил 36-летнего местного жителя к 3,5 года колонии общего режима за поджог машины такси и нападение с топором на своего знакомого. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции региона.

Инцидент с поджогом произошел после того, как фигурант, будучи пьяным, поссорился с водителем такси, который отказался его везти. По данным следствия, после отказа злоумышленник сходил домой за спичками и бензином, облил водительское сиденье и поджег его.

Ущерб от случившегося превысил 300 тысяч рублей. При этом выяснилось, что позднее мужчина вступил в конфликт со своим знакомым и несколько раз ударил его топором – по лбу и колену. Здоровью потерпевшего был нанесен тяжкий вред.

На судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину.

Ранее в подмосковном Королеве арестован 33-летний местный житель, который сжег 6 машин. По данным полиции, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заметил, что у одной из припаркованных машин не заперта дверь. Он открыл ее и с помощью зажигалки поджег заднее сиденье.

После этого огонь перекинулся на рядом стоящие машины. В результате три автомобиля сгорели полностью, еще три были повреждены. Полицейские задержали подозреваемого. Мужчина пояснил, что совершил поджог, чтобы посмотреть, как работают экстренные службы. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества.

"Московский патруль": в Королеве задержали серийного поджигателя автомобилей

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