28 августа, 12:05Происшествия
ДТП с участием электробуса произошло рядом с "Москва-Сити"
Инцидент произошел утром 28 августа. По предварительным данным, водитель электробуса ехал через перекресток, соблюдая правила дорожного движения. В этот момент пешеход выбежал на дорогу на красный сигнал светофора.
Пассажиры, которые находились в салоне электробуса, не пострадали. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.
Департамент транспорта Москвы напомнил участникам дорожного движения о том, что нужно неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
Ранее 13 человек, в том числе дети, пострадали при столкновении двух пассажирских автобусов на юге Санкт-Петербурга. Авария произошла днем 27 августа в Пушкинском районе на пересечении Софийской улицы с Усть-Ижорским шоссе.
По предварительным данным, автобус маршрута № 330 стоял на обочине из-за задымления колеса. При этом пассажиров водитель высадил. В этот момент в него въехал автобус № 326.