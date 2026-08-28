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28 августа, 12:05

Происшествия

ДТП с участием электробуса произошло рядом с "Москва-Сити"

Видео: MAX/"Дептранс.Оперативно"

Электробус м32 попал в ДТП по вине пешехода на пересечении 1-го Красногвардейского проезда с Выставочным переулком рядом с деловым центром "Москва-Сити". Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Инцидент произошел утром 28 августа. По предварительным данным, водитель электробуса ехал через перекресток, соблюдая правила дорожного движения. В этот момент пешеход выбежал на дорогу на красный сигнал светофора.

Пассажиры, которые находились в салоне электробуса, не пострадали. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.

Департамент транспорта Москвы напомнил участникам дорожного движения о том, что нужно неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Ранее 13 человек, в том числе дети, пострадали при столкновении двух пассажирских автобусов на юге Санкт-Петербурга. Авария произошла днем 27 августа в Пушкинском районе на пересечении Софийской улицы с Усть-Ижорским шоссе.

По предварительным данным, автобус маршрута № 330 стоял на обочине из-за задымления колеса. При этом пассажиров водитель высадил. В этот момент в него въехал автобус № 326.

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