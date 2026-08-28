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28 августа, 11:32

Происшествия

Пять человек погибли из-за масштабного схода селя в Китае

Фото: AP Photo/Niranjan Shrestha

Спасатели обнаружили тела пяти человек на месте схода селя в Тибетском автономном районе КНР. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По данным местных властей, еще 558 человек числятся пропавшими без вести. Сведения актуальны на 15:00 по местному времени (10:00 по московскому). Поисково-спасательная операция продолжается.

Сель сошел со стороны Непала 26 августа. Это ЧП затронуло район КПП "Гьиронг". Введен второй уровень государственного реагирования на геологическую катастрофу.

В самом Непале произошло наводнение, вызванное землетрясением и последовавшим за ним оползнем. Это спровоцировало значительные разрушения в округе Расува. Помимо этого, там вышло из берегов подпрудное озеро. Власти ввели режим повышенной готовности.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что основные туристические центры Непала не пострадали от наводнения. По данным организации, стихия затронула преимущественно районы вдоль речных коридоров Расува и Бхоте-Коши – Тришули. Вне зоны поражения остаются Катманду, Нагаркот, Дхуликхель, Покхара, Читван и Лумбини.

По последним данным, из-за стихийного бедствия погибли 469 человек. Были ранены и спасены 1 545 человек. Пропавшими без вести остаются 977 человек, их поиски продолжаются. В посольстве РФ сообщили, что восемь россиян не выходят на связь. В их числе фигурирует известный российский гид Елена Оксюз.

При этом уже удалось найти двух россиянок. Их эвакуировали из опасной зоны вертолетом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала российских граждан воздерживаться от поездок в районы Непала, затронутые наводнением.

Владимир Путин также направил соболезнования президенту Непала Раму Чандре Пауделу и премьер-министру Балендре Шаху в связи с последствиями стихии. Он подчеркнул, что Россия сопереживает горю дружественного народа Непала.

Власти Непала создали группу для поиска пропавших при наводнении иностранцев

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