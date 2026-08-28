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28 августа, 11:05

Наука

Лунное затмение 28 августа стало последним в 2026 году

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жители Земли смогли наблюдать почти полное лунное затмение 28 августа. Оно стало последним в 2026 году, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.

Затмение началось в 04:24 по московскому времени и завершилось в 10:02. Общая продолжительность явления превысила 5,5 часа, а частные фазы продлились 3 часа 18 минут. Максимальная фаза наступила в 07:13, когда величина погружения Луны в земную тень составила 0,93.

Тень Земли проходила по лунному диску примерно с 05:33 до 08:53. Однако на большей части территории России в это время был день, поэтому условия для наблюдения оказались ограниченными. Полутеневые и небольшие теневые фазы смогли увидеть жители европейской части страны, а в Москве увидеть явление не получилось.

Между тем россияне смогут 14 сентября наблюдать сближение Луны и Венеры. Планеты окажутся на расстоянии нескольких угловых минут. Максимальное сближение произойдет между 13:00 и 14:00. В этот момент Луна будет находиться на заметном отдалении от Солнца, что сделает явление доступным для наблюдения.

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