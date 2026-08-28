Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московский транспорт подготовлен к новому учебному году. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

С сентября в Москве значительно вырастает пассажиропоток, так как школьники и студенты начинают посещать занятия, напомнили в пресс-службе. В метро и на трамвайных маршрутах в этот период сохраняются минимальные интервалы движения.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что в самые загруженные часы интервал между поездами метрополитена составляет 90 секунд. Это позволяет учащимся быстрее добираться до образовательных учреждений.

В 10 округах города будут работать свыше 10 специальных утренних и вечерних маршрутов автобусов и электробусов, которые проходят прямо к учебным заведениям. Узнать их можно по буквам после номера.

Также для комфорта пассажиров на станциях метро непрерывно работают системы видеонаблюдения и видеоаналитики "Сфера", служба безопасности и полиция. А благодаря обособленным трамвайным путям студенты могут быстро добираться до больших вузов, включая МГТУ имени Баумана, МЭИ и РУТ МИИТ.

Пользователям проката электросамокатов напомнили, что сервис доступен только гражданам старше 18 лет. Перед арендой нужно подтвердить учетную запись с верификацией возраста через Mos ID на портале mos.ru. Благодаря такой проверке операторы выявили около 100 тысяч аккаунтов несовершеннолетних пользователей.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что трамвай в Москве стал лидером по росту пассажиропотока. Всего с января по июль на всех видах городского транспорта совершено 2,46 миллиарда поездок – на 76 миллионов больше, чем за тот же период 2025 года. Как указал мэр, пассажиры ценят столичный транспорт за надежность и точность.

