Спортивный кластер и игровые зоны обустроили в Очаково-Матвеевском

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

В районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы завершилось благоустройство территории у дома 40, корпуса 4, на Веерной улице. Там обновили спортивные и игровые зоны, а также создали пространство для спокойного отдыха, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Для детей от 3 до 7 лет там обустроили новый комплекс, который включает в себя горку, переходы, песочницу, панели для развития мелкой моторики, логики и памяти, качели.

Кроме того, для ребят в возрасте от 5 до 14 лет оборудовали еще одну площадку с игровым комплексом, где есть горки и элементы для лазания. Там появились качели-гнездо и батут.

Для любителей активного отдыха обустроили воркаут-зону с уличными тренажерами и спортивным оборудованием. А на расположенной рядом универсальной спортплощадке можно играть в футбол и баскетбол. Возле нее разместили зону спокойного отдыха, где также можно понаблюдать за спортсменами.

Площадки имеют безопасное резиновое покрытие. Рядом обновлены тротуары и бортовой камень, разбиты газоны площадью порядка 3 тысяч квадратных метров.

Ранее ремонт спортивных площадок провели во дворах Академического района на юго-западе Москвы. Теперь горожане могут заниматься там воркаутом, использовать тренажеры, играть в настольный теннис. Зоны подойдут как взрослым, так и подросткам.