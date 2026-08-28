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28 августа, 08:26

Политика

Лавров заявил, что Россия не ставила США ультиматум из-за помощи Украине

Фото: depositphotos/borjomi88​

Российская сторона не ставила США ультиматумов относительно помощи Киеву в нанесении ударов по территории РФ, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

По словам министра, Москва направила американским коллегам именно вопрос, а не требование.

"С нашей стороны никакого ультиматума не было", – подчеркнул глава дипведомства.

Лавров объяснил, что иногда в иностранных СМИ появляется информация о том, как администрация действующего американского лидера Дональда Трампа, объявившая украинский кризис "войной Джо Байдена (экс-президент США. – Прим. ред.)", помогает Киеву новыми финансовыми ассигнованиями, вооружениями, предоставлением разведданных.

Он также уточнил, что подобные случаи фиксировались три или четыре раза за последние пару месяцев.

"Когда такая информация появляется, мы спокойно по дипломатическим каналам направляем ее в Госдепартамент США и просим подтвердить, правда ли это", – объяснил Лавров.

Ранее СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский передал Трампу и членам конгресса США письмо, в котором указал на серьезную нехватку ракет для систем ПВО. По его словам, наихудшая ситуация сложилась с боеприпасами для систем противоракетной обороны (ПРО). Речь, в частности, о ракетах PAC-3 для систем Patriot.

Также Зеленский указал на нехватку уже направленных поставок в рамках механизма поддержки Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), который был запущен США и НАТО в августе прошлого года для поставок оружия за счет взносов стран – членов Альянса. Украинский лидер в письме попросил американского президента нарастить поставки.

Однако глава Пентагона Пит Хегсет уклонился от ответа на вопрос о возможности увеличения поставок Украине ракет для американских зенитных комплексов Patriot. Он заявил, что власти САША оказали украинской стороне всю помощь, на которую были способны.

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