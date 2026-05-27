ТАСС: Зеленский направил Трампу письмо с жалобой на критический дефицит средств ПВО

Украине критически не хватает ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО). Срочное письмо об этом президент страны Владимир Зеленский направил лидеру США Дональду Трампу и членам конгресса, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

По данным журналистов, копии чиновникам Белого дома, а также спикеру палаты представителей Майку Джонсону и другим членам конгресса передала посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Утверждается, что наихудшая ситуация сложилась с боеприпасами для систем противоракетной обороны (ПРО). Речь, в частности, о ракетах PAC-3 для систем Patriot.

Также указана недостаточность уже идущих поставок в рамках механизма поддержки Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), который был запущен США и НАТО в августе 2025 года для поставок вооружений за счет взносов стран – членов Альянса. Зеленский в письме призвал Трампа нарастить поставки.

Ранее он требовал от Европы отдать Украине резервы ракет для комплексов ПВО. По словам Зеленского, они есть на складах, и Киев о них знает. Кроме того, он требовал от партнеров сделать новые взносы по программе PURL.

При этом Трамп объявлял, что прекратил "бесконечную" помощь Украине из-за злоупотребления Киевом деньгами американских налогоплательщиков. Он также указывал на коррупционный скандал в стране, который представляет собой проблему и не способствует мирному урегулированию.