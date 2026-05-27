Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая, 16:56

Политика
Главная / Новости /

ТАСС: Зеленский направил Трампу письмо с жалобой на критический дефицит средств ПВО

Зеленский направил Трампу письмо с жалобой на критический дефицит средств ПВО – СМИ

Фото: ТАСС/Zuma

Украине критически не хватает ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО). Срочное письмо об этом президент страны Владимир Зеленский направил лидеру США Дональду Трампу и членам конгресса, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

По данным журналистов, копии чиновникам Белого дома, а также спикеру палаты представителей Майку Джонсону и другим членам конгресса передала посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Утверждается, что наихудшая ситуация сложилась с боеприпасами для систем противоракетной обороны (ПРО). Речь, в частности, о ракетах PAC-3 для систем Patriot.

Также указана недостаточность уже идущих поставок в рамках механизма поддержки Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), который был запущен США и НАТО в августе 2025 года для поставок вооружений за счет взносов стран – членов Альянса. Зеленский в письме призвал Трампа нарастить поставки.

Ранее он требовал от Европы отдать Украине резервы ракет для комплексов ПВО. По словам Зеленского, они есть на складах, и Киев о них знает. Кроме того, он требовал от партнеров сделать новые взносы по программе PURL.

При этом Трамп объявлял, что прекратил "бесконечную" помощь Украине из-за злоупотребления Киевом деньгами американских налогоплательщиков. Он также указывал на коррупционный скандал в стране, который представляет собой проблему и не способствует мирному урегулированию.

Читайте также


политика

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика