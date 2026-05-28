Ряд улиц в ЗАО и СЗАО перекроют 30 мая из-за Большого московского триатлона

Ряд улиц временно перекроют на западе и северо-западе столицы 30 мая из-за проведения Большого московского триатлона, предупредила пресс-служба Дептранса.

Ограничения будут актуальными с 07:00 до 15:45. В этот период для проезда будет недоступна Крылатская улица от дома 16 до улицы Нижние Мневники, а также участки Северо-Западной хорды и улицы Нижние Мневники в направлении Рублевского шоссе от дома 23, корпуса 1, на улице Народного Ополчения до Крылатской улицы.



Запрет в том числе распространится на местный боковой проезд Крылатской улицы от дома 2а до въезда на территорию Гребного канала и съезд на Северо-Западную хорду с Островной улицы в сторону Рублевского шоссе.

Вместе с тем с 00:01 1 июня и до завершения мероприятия нельзя будет парковаться на Крылатской улице от дома 16 до улицы Нижние Мневники.

В связи с этим водителей призвали заранее спланировать свои маршруты.

В этот же день в мегаполисе планируется проведение забега "Зеленый марафон", в связи с чем запрет на движение автотранспорта коснется еще нескольких набережных и улиц в центре города.

В частности, ограничения будут действовать на Варварке, Ильинке, Москворецкой, а также площади Васильевский Спуск и Большом Москворецком мосту. Также нельзя будет проехать на Софийской, Раушской, Космодамианской и Устьинской набережных, Яузской и Садовнической улицах, Большом и Малом Устьинских мостах, а также в Устьинском проезде.