28 мая, 10:43

Спорт

Падел-корты откроются возле станций метро в рамках "Лета в Москве"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Падел-корты заработают около станций столичного метрополитена в рамках проекта "Лето в Москве" с 30 мая. Об этом сообщила пресс-служба департамента спорта Москвы.

"Бесплатные площадки Москомспорта расположены у станций метро "Баррикадная", "Третьяковская" и "Римская", – уточнили в ведомстве.

Корты будут открыты с 10:00 до 22:00 со вторника по воскресенье. Все желающие также смогут поучаствовать в турнирах и получить брендированные сувениры.

Кроме того, для гостей организуют детские соревнования, любительский парный турнир, состязания в формате "американо" и ночные падел-лиги. Все площадки оборудованы раздевалками, зонами отдыха, фотозонами и арт-объектами. Мячи и ракетки выдают бесплатно.

Третий сезон "Лета в Москве" стартует 30 мая. Он объединит свыше 500 площадок во всех районах города. Главная тема в этом году – "Время быть вместе". Ее отразят в культурных, благотворительных, познавательных, спортивных и других мероприятиях. Событийный календарь включит программы, посвященные праздникам.

Сюжет: Лето в Москве
