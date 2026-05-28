28 мая, 12:55Общество
Россияне смогут иметь максимум 20 платежных карт после принятия нового антифрод-пакета
Фото: depositphotos/samsonovs
Россияне смогут заводить более пяти карт в одном банке, но общее их число не сможет превышать 20. Соответствующие поправки на этапе второго чтения вносятся в новый пакет мер по противодействию мошенникам, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.
По его словам, положения о том, что в одном банке у клиента должно быть не более пяти платежных карт, исключены. Все 20 карт, которые могут быть у гражданина, возможно открыть в одном кредитном учреждении.
Говоря о телефонии, парламентарий отметил, что после поправок родители не будут обязаны информировать оператора о передаче своей сим-карты детям.
"В версии первого чтения была обязанность абонента, по сути родителя, сообщить оператору связи о передаче своему несовершеннолетнему ребенку своего абонентского номера. Итак, поправками мы заменили обязанность сообщить о такой передаче на право", – цитирует Боярского ТАСС.
Ранее думский депутат Юрий Григорьев призвал усилить технические возможности полиции для борьбы с кибермошенниками. Он предложил предоставить правоохранителям аналитические платформы, цифровую экспертизу, а также создать специализированные подразделения.
"Деньги 24": россияне потеряли 300 млрд рублей из-за телефонного мошенничества