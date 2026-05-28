ГИБДД вернут в техосмотр транспорта, перевозящего опасные грузы

Госавтоинспекция с 2028 года сможет участвовать в техосмотре транспорта, перевозящего опасные грузы. Это следует из утвержденного правительством РФ плана реформы безопасности дорожного движения до 2036 года, передает "Газета.ру".

На данный момент ГИБДД не участвует в техническом осмотре автомобилей, а только выдает разрешения на перевозки и проверяет документы на дорогах. За диагностику транспортных средств отвечают аккредитованные операторы.

Однако после 2028-го сотрудники Госавтоинспекции также будут следить за состоянием цистерн, газовозов и другой опасной техники. Таким образом, ГИБДД вновь начнет участвовать в техосмотре, но только наиболее рискованной категории.

В дальнейшем будут проработаны меры по совершенствованию процедур техосмотра. При этом обычных водителей изменения не затронут – диагностика личных легковых машин останется добровольной.

При этом контроль за проведением техосмотра могут ужесточить в России уже с 1 сентября этого года. Однако для рядовых автомобилистов процедуру упростят. Им предоставят возможность предъявлять оператору не только бумажные документы на авто, но и официальную электронную выписку из реестра транспортных средств.

