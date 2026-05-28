28 мая, 18:13

Происшествия

Мужчина зарезал соседа и выбросил его из окна в Челябинске

Фото: телеграм-канал "Челябинский Следком"

В Челябинске мужчина зарезал соседа ножом и выбросил его тело из окна. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел в общежитии на Копейском шоссе в ночь на 23 мая, когда в одной из комнат двое мужчин распивали алкогольные напитки. Через некоторое время между ними произошла ссора из-за отказа гостя покидать комнату по просьбе хозяина.

В ходе ссоры 49-летний злоумышленник не менее пяти раз ударил 34-летнего гостя ножом по груди, животу и шее, в результате чего пострадавший скончался. Чтобы скрыть улики, мужчина выбросил тело соседа из окна и перенес его в подвал. Спустя два дня мать погибшего обратилась в полицию.

В итоге подозреваемый был задержан и признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Сейчас решается вопрос об аресте фигуранта.

Ранее на юго-западе Москвы задержали мужчину, который в ходе пьяной ссоры убил ножом знакомого. Фигурант на почве внезапно возникшей личной неприязни нанес знакомому не менее 15 колото-резаных ранений. Пострадавший скончался на месте происшествия.

