Мужчина зарезал соседа и выбросил его из окна в Челябинске

В Челябинске мужчина зарезал соседа ножом и выбросил его тело из окна. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел в общежитии на Копейском шоссе в ночь на 23 мая, когда в одной из комнат двое мужчин распивали алкогольные напитки. Через некоторое время между ними произошла ссора из-за отказа гостя покидать комнату по просьбе хозяина.

В ходе ссоры 49-летний злоумышленник не менее пяти раз ударил 34-летнего гостя ножом по груди, животу и шее, в результате чего пострадавший скончался. Чтобы скрыть улики, мужчина выбросил тело соседа из окна и перенес его в подвал. Спустя два дня мать погибшего обратилась в полицию.

В итоге подозреваемый был задержан и признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Сейчас решается вопрос об аресте фигуранта.

