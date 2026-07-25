Средняя пенсия неработающих россиян выросла на 1,8 тыс рублей за год

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Средний размер пенсии у неработающих россиян за год увеличился примерно на 1,8 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда.

В июне она в среднем составила 25 838 рублей, тогда как в прошлому году – 24 005 рублей.

При этом, как указали в Соцфонде, в Чукотском и Ненецком автономных округах пенсия работающих россиян превысила 35 тысяч рублей.

Страховые пенсии в РФ в 2027 году проиндексируют в два этапа. С 1 февраля пройдет индексация на уровень фактической инфляции за 2026 год. Второй этап ожидается с 1 апреля.

Ранее сообщалось, что с 7 июля в России вступили в силу обновленные правила получения пенсий. Данные изменения призваны сделать процедуру назначения выплат максимально удобной для россиян за счет цифровизации. При этом новые правила распространяются на страховые, накопительные, государственные пенсии и на фиксированную выплату к страховой части.