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15 июля, 10:13

Общество

В Госдуме предложили выплачивать "13-ю пенсию" перед Новым годом

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov

В Госдуму внесен законопроект о введении "13-й пенсии". Ее предлагается выплачивать перед Новым годом, сообщает ТАСС.

Авторами инициативы выступили зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов и Партия пенсионеров. В пояснительной записке они указали, что в преддверии новогодних праздников граждане несут значительные расходы на подарки и праздничные угощения. В связи с этим в этот период особенно важно обеспечить поддержку социально уязвимых категорий населения, включая пенсионеров.

"Предлагаемая дополнительная пенсионная выплата перед Новым годом позволит пенсионерам достойно отметить этот замечательный праздник", – следует из документа.

Согласно инициативе, соответствующую выплату должны получать все категории пенсионеров, включая работающих и неработающих, получающих страховые льготы, выплаты по государственному пенсионному обеспечению и военные пенсии. Размер предлагается установить равным ежемесячной пенсии гражданина.

В свою очередь, председатель Партии пенсионеров Эрик Праздников отметил, что данная идея является лишь первым шагом в рамках нового пенсионного стандарта.

"Его главные элементы – пенсия не менее 70% от средней зарплаты по региону, индивидуальные пенсионные счета с правом наследования этих накоплений, премиальные пенсии для людей служения – врачей, учителей, соцработников и ветеранов, введение принципа "пенсия не по возрасту, а за стаж и труд", – пояснил он.

Ранее депутаты партии "Справедливая Россия" выдвинули идею введения 13-й зарплаты ко Дню весны и труда, отмечающемуся 1 мая, равной среднему заработку сотрудника. Авторы поясняли, что данный проект улучшит социальные гарантии для работников, повысит их материальное благополучие, а также укрепит принцип справедливости в трудовых отношениях.

Однако в нижней палате парламента сочли законопроект избыточным, поскольку в настоящее время работодатели испытывают финансовые трудности, включая проблемы с взятием кредитов для пополнения оборотных средств.

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