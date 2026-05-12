12 мая, 19:16

Эксперт Тюрнева: более поздний выход на пенсию поможет увеличить выплаты

Финансовая подушка: как копить на пенсию в 2026 году

Более полумиллиона рублей необходимо перечислять самозанятым в Соцфонд РФ ежегодно, чтобы впоследствии получать пенсию в размере 50 тысяч рублей, сообщили СМИ. Как еще повысить размер выплат, разбиралась Москва 24.

Накопить на пенсию

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov

Для получения пенсии в размере 50 тысяч рублей самозанятым необходимо в течение 30 лет ежегодно перечислять в Социальный фонд России (СФР) по 572 тысячи рублей, сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По его словам, за указанный период самозанятые накопят 261 индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК). При этом, если ограничиваться минимальными ежегодными взносами в размере 71,7 тысячи рублей, объем будущих выплат составит 14,4 тысячи.

Сафонов добавил, что самозанятость не накладывает обязательств по отчислениям в Соцфонд. Однако желающие получать страховую пенсию могут это сделать, обратившись с заявлением в территориальный орган СФР.

При этом самозанятые блогеры, не отчисляющие доход в Соцфонд, будут получать лишь предусмотренный минимум, установленный 1 апреля 2026 года в 9,4 тысячи рублей. А минимальные взносы на протяжении 25 лет обеспечат пенсию около 13,8 тысячи.

Пилотный проект по введению налога на профессиональный доход (НПД) для самозанятых был введен 1 января 2019 года и продлится до конца 2028-го. На сегодняшний день ставка при работе с физлицами составляет 4%, а при сотрудничестве с юрлицами и ИП – 6%, при этом плательщики освобождаются от НДФЛ и НДС. Правило распространяется на граждан с доходом до 2,4 миллиона рублей в год (не более 200 тысяч в месяц).

Между тем депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил ограничить режим самозанятости после завершения эксперимента, оставив такую возможность только для услуг, которые оказывают физлицам, и аренды жилья. Несмотря на востребованность НПД, граждане сталкиваются с проблемами: слабой социальной защищенностью и махинациями со стороны работодателей. По мнению парламентария, четкие правила на будущее помогут избежать ухода бизнеса в тень и сделают переход к новым условиям более предсказуемым.

Обязательства перед Соцфондом

Фото: depositphotos/mizar_219842

Экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников напомнил в беседе с Москвой 24, что страховая пенсия зависит от уровня зарплаты и того, сколько лет трудился гражданин. 

"Отсюда вычисляется количество баллов, установленных постановлением правительства. Поэтому единственный путь в плане повышения пенсии – больше зарабатывать, при этом "в белую". Соцфонд учитывает зарплату, только когда состоялось перечисление страховых взносов. Если этого нет, начинается риск: можно получать хоть 200 тысяч рублей в месяц "в тени", но пенсия будет рассчитана в соответствии с официальным заработком и количеством трудовых лет", – объяснил экономист. 

Он добавил, что для получения страховых выплат нужно как минимум 15 лет официального стажа. Если его меньше, то гражданин претендует на социальную пенсию, которая, по сути, является пособием и индексируется раз в год. Ее размер составляет примерно одну треть от средней пенсии, существующей на данный момент в Российской Федерации.

Что касается самозанятых, у них нет обязательства законодательно отчислять страховые взносы. Те, кто этого не делает, в лучшем случае могут претендовать на социальную пенсию. Также есть добровольное пенсионное страхование через пенсионные фонды, программу долгосрочных сбережений. Но это уже не совсем страховая, а накопительная система. Эксперимент до сих пор идет, и пока принято решение никаких корректировок и трансформаций в этом плане не производить.
Никита Масленников
экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий

Эксперт подчеркнул, что проблема с самозанятыми имеет нарастающий характер и все более обостряется, потому что их количество растет. 

"На сегодняшний день таких граждан более 15 миллионов человек. При этом статус самозанятости имеют, например, те, кто занимается легальной сдачей квартиры "в белую" и уплачивает налог с профессионального дохода в размере 4%. Чистых самозанятых, которые зарабатывают только своим делом, примерно половина. Сколько из них теряют право на нормальную страховую пенсию – даже статистике неизвестно", – рассказал специалист.

Предполагается, что с 2028 года статус самозанятого сохранится, но будет дополнен обязательствами по отчислению части профессионального дохода в Соцфонд. Это необходимо для того, чтобы люди имели гарантию достойного существования после окончания трудовой карьеры, указал Масленников.

В свою очередь, финансовый консультант Анна Тюрнева в беседе с Москвой 24 пояснила, что пенсия складывается из трех вещей: стажа, накопленных пенсионных баллов и их стоимости на момент выхода на пенсию (в 2026 году – 156,76 рубля).

"Чем выше официальный доход и объем взносов, тем больше можно накопить. Например, если у самозанятого накоплено 100 баллов, то его пенсия составит: 100 × 156,76 + фиксированная выплата в 9 584,69 рубля = 25 260,69 рубля в месяц", – привела пример Тюрнева.

При этом многие россияне приходят к пониманию, что даже при хороших отчислениях госпенсия не всегда позволяет сохранить привычный уровень жизни, особенно с учетом инфляции и роста расходов в будущем, добавила эксперт.

Способы увеличить пенсию есть. Во-первых, официальный доход и длительный стаж работы. Во-вторых, добровольные взносы в Соцфонд – это особенно актуально для самозанятых и предпринимателей. В-третьих, более поздний выход на пенсию: за это государство дает повышающие коэффициенты.
Анна Тюрнева
финансовый советник

Однако в таком деле важно подходить к вопросу рационально. В некоторых случаях часть средств иногда эффективнее направлять не только в государственную пенсионную систему, но и в собственный капитал: инвестиции, недвижимость, накопления или другие источники пассивного заработка. Поэтому сегодня все популярнее становится подход, при котором человек формирует себе "самостоятельную пенсию", заключила Тюрнева.

Старкина Маргарита

экономикаобществоистории

Главное

