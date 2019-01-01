Какие изменения ждут москвичей с января 2019 года

В 2019 году москвичей ждут большие перемены: изменения в пенсионном законодательстве, новые цены, повышенные пособия и индексация тарифов. Обо всех изменениях в новом году читайте в материале портала Москва 24.

Пенсионное законодательство

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Важнейшим из нововведений для жителей Москвы станет изменение пенсионного законодательства. С 1 января для мужчин пенсионный возраст увеличится с 60 до 65 лет, для женщин – с 55 до 60 лет. Однако изменения произойдут неодномоментно, а будет так называемый переходный период, который продлится до 2028 года. Это значит, что в 2020 году на пенсию выйдут мужчины в возрасте 61 года и 56-летние женщины, в 2022 году на заслуженный отдых смогут выйти в 62 и 57 лет соответственно и так далее.

При этом люди, которые по старому законодательству должны были выйти на пенсию в следующие два года, смогут оформить пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста. То есть первыми, кого коснутся изменения, станут мужчины и женщины, рожденные в первой половине 1959 и 1964 годов соответственно, которые выйдут на пенсию во второй половине 2019 года в возрасте 60,5 и 55,5 лет.

Документом устанавливается возможность досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей: женщины, у которых трое и четверо детей, выйдут на пенсию в 57 и 56 лет соответственно, а за матерями с пятью и более детей сохраняется право на досрочную пенсию в 50 лет. Законом также дается право на досрочный выход на пенсию женщинам, чей стаж работы составляет 37 лет, и мужчинам, чей стаж составляет 42 года.

При этом люди, не успевшие выйти на трудовую пенсию в связи с изменениями в пенсионном законодательстве, сохранят имущественные льготы: льготы по земельному налогу и налогу на имущество. А москвичам в этом возрасте (55 лет женщинам и 60 лет мужчинам) также предоставляется дополнительный бесплатный проезд на городском транспорте и в пригородных электричках, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, а также путевки в санатории по медицинским показаниям.

Для работодателей, которые уволят людей предпенсионного возраста (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет), начнут действовать штрафы до 200 тысяч рублей. Также пенсии по старости проиндексируют на 7,05 процента. Таким образом, средняя пенсия составит 15,4 тысячи рублей.

Индексация зарплат

С 1 января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составит 11 280 рублей. С 2019 года также увеличится почти в два раза пособие по безработице: минимальный размер выплаты увеличится с 850 до 1,5 тысячи рублей, максимальный вырастет до 8 тысяч рублей взамен 4,9 тысячи рублей. Максимальный размер пособия по безработице для людей предпенсионного возраста составит 11 280 рублей, аналогично МРОТ.

Также проиндексируют зарплаты столичных госслужащих. На 4,9 процента увеличатся размеры окладов работников государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений города Москвы. Кроме того, увеличатся зарплаты федеральных чиновников – на 0,4 процента.

Новые транспортные тарифы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Со 2 января изменятся тарифы на проезд в городском общественном транспорте. Проезд по карте "Тройка" в метро и на наземном транспорте вырастет на 2 рубля и составит 38 рублей за поездку вместо 36 рублей. Проезд по тарифу "90 минут" в рамках карты "Тройка" будет стоить 59 рублей – на три рубля больше, чем в 2018 году. Стоимость билета "Единый" на 60 поездок составит 1,9 тысячи рублей вместо 1765 рублей. Срок действия билета с момента покупки составит 45 дней, поскольку большинство пассажиров успевают использовать билет быстрее.

В 2019 году также незначительно изменится стоимость безлимитных билетов. В частности, "Единый" на 30 суток будет стоить 2 тысячи 170 рублей вместо 2 тысяч 75 рублей, на 90 дней – 5 тысяч 430 рублей вместо 5 тысяч 190 рублей. Льготный билет для школьников, студентов, ординаторов и аспирантов на месяц в метро подорожает на 15 рублей – до 395 рублей, на наземный транспорт проезд в течение месяца подорожает на 10 рублей – до 260 рублей. Стоимость билетов "Единый" на одну и две поездки не изменится.

Помимо этого, будут отменены несколько непопулярных билетов. Вместо билетов ТАТ на 60 поездок можно будет использовать безлимитный ТАТ на 30 дней. Стоить он будет 1 тысячу 140 рублей. Также упразднят билеты "Единый" на 20 и 40 поездок и семь суток. Пассажиры смогут заменить их билетом "Кошелек" карты "Тройка".

Также подорожает проезд в пригородных электричках. Стоимость проезда в пределах Москвы с 1 января вырастет на два рубля и составит 36 рублей. Проезд одной зоны в межсубъектном сообщении по территории Москвы и Московской области будет стоить 23 рубля вместо 22 рублей.

Невозвратные ЖД-билеты и индексация цен

С первого января на поездах дальнего следования будут продавать невозвратные билеты. Стоить они должны будут дешевле обычных. Вернуть недорогие билеты можно будет только в случае внезапной болезни пассажира или члена семьи, следующего с ним, смерти члена семьи или его травмирования в результате несчастного случая, а также в случае полной отмены отправления или долгой задержки.

Также в 2019 году РЖД повысит тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах на 3,9 процента. Индексация коснется тарифов в поездах дальнего следования Федеральной пассажирской компании (ФПК). Кроме того, с 1 января начнет действовать новый график гибкого регулирования железнодорожных тарифов. Согласно этому принципу, цены на проезд будут меняться в зависимости от календарного периода. К примеру, с 5 ноября по 19 декабря стоимость проездных билетов будет ниже на 15 процентов, а в период с 9 января по 21 февраля и с 11 марта по 25 апреля их цена снизится на 12 процентов.

Повышение НДС

С 1 января ставка НДС повышается с 18 до 20 процентов. Несмотря на то что НДС платит бизнес, оплачивают его и потребители – налог включен в цены на товары и услуги. Точный размер повышения неизвестен, так как это зависит от производственной цепочки конкретного производителя. Однако повышение НДС не коснется товаров социального назначения, детских товаров, а также лекарственных препаратов и медицинских изделий, которые сохранят льготную ставку в 10 процентов. Воздушные перевозчики сохранят право на нулевую ставку НДС.

Налог для самозанятых

В пилотном режиме в Москве (а также в Подмосковье, Калужской области и Татарстане) начнет действовать налог для самозанятых. Ставка такого налога составит 4 процента от дохода, который самозанятые получили от продажи товаров и услуг. Если продажей товаров и услуг занимаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, то ставка налога составит 6 процентов. При этом они освобождаются от уплаты подоходного налога и НДС.

В эксперименте могут принять участие самозанятые, чей доход не превышает 200 тысяч рублей в месяц или 2,4 миллиона рублей в год. Заплатить налог можно в один клик – для этого необходимо скачать приложение "Мой налог", привязать к нему банковскую карту и пройти биометрическую идентификацию. Официальное мобильное приложение также должно появиться 1 января.

Пособия матерям и больничные

С 1 января максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет составит 26 тысяч 152 рубля, минимальное – 4,5 тысячи рублей. Также увеличился размер декретного пособия (за 70 дней до родов и 70 дней после рождения ребенка). Максимальный размер пособия увеличился до 301 тысячи рублей, минимальный – до 52 тысяч рублей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

В начале года стоимость холодной и горячей воды, водоотведения и отопления в Москве повысится на 1,7 процента. Стоимость холодной воды вырастет до 38,7 рубля за кубометр, водоотведения – 27,47 рубля за кубометр, горячей воды – 191,72 рубля за кубометр, отопления – до 2318,59 рубля за Гкал.

С января поднимется и стоимость жилищных услуг для москвичей. Тариф за содержание жилого помещения вырастет в среднем на 1,9 рубля. Рост взноса на капремонт составит 1,19 рубля. Льготный найм жилого помещения подорожает на 35 копеек. Стоимость фактического найма жилого помещения увеличится на 2,11 рубля, коммерческого найма – на 1,38 рубля, найма в жилфонде, относящемся к бездотационным домам, – на 2,82 рубля.

Новый закон для дачников

Новый закон о ведении садоводства и огородничества в личных целях вступает в силу 1 января. Самое главное, что дают изменения в законодательстве, – позволяют законно прописаться людям на дачах. Возможность зарегистрироваться на даче была и раньше, однако это можно было сделать только по решению суда. Необходимо было доказать, что существующий на участке дом пригоден для круглогодичного проживания в нем. При этом само понятие "дача" и "дачный участок" исчезнут из документа.

Кроме того, с 1 января останутся только два вида организации дачных товариществ – садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ) и огороднические некоммерческие товарищества (ОНТ) вместо садовых обществ, дачных кооперативов, партнерств и так далее. Вместо обозначения "дача" останется только понятие "жилой дом". Он должен будет соответствовать всем требованиям для постоянного проживания. То есть это должно быть капитальное отапливаемое строение со всеми коммуникациями. В летнем домике прописаться будет нельзя.

Также по новому закону председатель товарищества будет избираться не на два года, а на пять лет. А управлять товариществом по новым правилам смогут не только его члены, но и управляющие компании.

Интернет-покупки

С нового года начнут действовать поправки в закон "О защите прав потребителей" в части интернет-продаж. С января все интернет-агрегаторы, которые сами не продают товары, но получают за них оплату, будут в равной мере отвечать перед покупателями, как и сами продавцы товаров в интернете. Если покупатель так и не получит заказ или его не будет устраивать качество товара, то все переговоры с продавцом будет вести именно интернет-агрегатор. Он же будет должен вернуть деньги или обменять товар в течение десяти дней.

Также с 1 января понизят порог беспошлинного ввоза покупок из-за зарубежных интернет-магазинов – до 500 евро в месяц. Таким образом, покупателю из России нужно будет платить таможенные сборы за товары, доставленные из-за границы, общая стоимость которых превышает 500 евро. Вес беспошлинного товара за месяц не должен превышать 31 кг. Такие правила зафиксировали в новом Таможенном кодексе.

Ипотечные риски

С нового года Центробанк России повысит коэффициент риска по ипотеке с 150 до 200 процентов. Данная мера распространится на кредиты для приобретения жилья с небольшим первоначальным взносом – меньше 20 процентов от суммы кредита, которые выданы с 2019 года. Банк России предполагает, что данная мера позволит сохранить стабильность на ипотечном рынке. Однако некоторые банки после повышения коэффициента риска могут увеличить размер первоначального взноса либо незначительно поднять ставку по ипотеке.

Отмена пошлины для юрлиц и индивидуальных предпринимателей

С 1 января за электронную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) не нужно будет платить пошлину. Также закон обнуляет пошлину за реорганизацию и ликвидацию юрлица или ИП.

Сейчас госпошлина за регистрацию юрлиц составляет 4 тысячи рублей, а за регистрацию в качестве ИП – 800 рублей. Пошлина за реорганизацию и ликвидацию юрлица составляет 800 рублей, а за прекращение деятельности ИП – 160 рублей.